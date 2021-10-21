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Росстат высказался о возможности продления онлайн-переписи
Росстат высказался о возможности продления онлайн-переписи - РИА Новости, 21.10.2021
Росстат высказался о возможности продления онлайн-переписи
Росстат уверен, что всероссийскую перепись населения удастся завершить в назначенные сроки, несмотря на введение в России нерабочих дней; при этом в ведомстве... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:31
2021-10-21T15:31
2021-10-21T15:31
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
всероссийская перепись населения
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росстат уверен, что всероссийскую перепись населения удастся завершить в назначенные сроки, несмотря на введение в России нерабочих дней; при этом в ведомстве не исключают, что возможность ответить на вопросы переписного листа на портале "Госуслуги" будет продлена до 14 ноября включительно. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в четверг.Всероссийская перепись проходит 15 октября - 14 ноября, а пройти ее онлайн можно до 8 ноября.По данным Росстата, около 14 миллионов россиян на текущий момент уже приняли участие в переписи, большинство из них - онлайн на портале "Госуслуги"."Мы успеем завершить перепись в назначенное время", - сказал Смелов."Мы рассматриваем возможность продлить электронную перепись до 14 ноября включительно", - добавил он.Замглавы Росстата отметил, что решение о возможном продлении онйлан-переписи будет принято в ближайшие дни.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения
Росстат высказался о возможности продления онлайн-переписи
Росстат: возможность пройти перепись онлайн может быть продлена до 14 ноября
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росстат
уверен, что всероссийскую перепись населения удастся завершить в назначенные сроки, несмотря на введение в России
нерабочих дней; при этом в ведомстве не исключают, что возможность ответить на вопросы переписного листа на портале "Госуслуги" будет продлена до 14 ноября включительно. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в четверг.
Всероссийская перепись проходит 15 октября - 14 ноября, а пройти ее онлайн можно до 8 ноября.
По данным Росстата, около 14 миллионов россиян на текущий момент уже приняли участие в переписи, большинство из них - онлайн на портале "Госуслуги".
"Мы успеем завершить перепись в назначенное время", - сказал Смелов.
"Мы рассматриваем возможность продлить электронную перепись до 14 ноября включительно", - добавил он.
Замглавы Росстата отметил, что решение о возможном продлении онйлан-переписи будет принято в ближайшие дни.