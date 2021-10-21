https://ria.ru/20211021/obschestvo-1755601423.html

Росстат высказался о возможности продления онлайн-переписи

Росстат высказался о возможности продления онлайн-переписи - РИА Новости, 21.10.2021

Росстат высказался о возможности продления онлайн-переписи

Росстат уверен, что всероссийскую перепись населения удастся завершить в назначенные сроки, несмотря на введение в России нерабочих дней; при этом в ведомстве... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:31

2021-10-21T15:31

2021-10-21T15:31

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

всероссийская перепись населения

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росстат уверен, что всероссийскую перепись населения удастся завершить в назначенные сроки, несмотря на введение в России нерабочих дней; при этом в ведомстве не исключают, что возможность ответить на вопросы переписного листа на портале "Госуслуги" будет продлена до 14 ноября включительно. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в четверг.Всероссийская перепись проходит 15 октября - 14 ноября, а пройти ее онлайн можно до 8 ноября.По данным Росстата, около 14 миллионов россиян на текущий момент уже приняли участие в переписи, большинство из них - онлайн на портале "Госуслуги"."Мы успеем завершить перепись в назначенное время", - сказал Смелов."Мы рассматриваем возможность продлить электронную перепись до 14 ноября включительно", - добавил он.Замглавы Росстата отметил, что решение о возможном продлении онйлан-переписи будет принято в ближайшие дни.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения