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В Конгрессе решили привлечь экс-советника Трампа за неуважение к власти
В Конгрессе решили привлечь экс-советника Трампа за неуважение к власти - РИА Новости, 21.10.2021
В Конгрессе решили привлечь экс-советника Трампа за неуважение к власти
Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы привлечь Стивена Бэннона - экс-советника бывшего президента Дональда Трампа - к ответственности... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:15
2021-10-21T23:15
2021-10-21T23:15
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
дональд трамп
капитолий
стивен бэннон
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы привлечь Стивена Бэннона - экс-советника бывшего президента Дональда Трампа - к ответственности по обвинению в преступном неуважении к конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.В теории Бэннону грозит тюрьма, хотя на практике подобная мера не применялась уже много десятилетий.Ранее в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января был вызван ряд высокопоставленных чиновников, работавших в администрации Трампа, в том числе Бэннон. Он заявил, что не будет сотрудничать с комитетом, сославшись на слова Трампа об имеющихся у него, как у бывшего главы исполнительной власти, привилегиях.Ранее президент США Джо Байден высказался за уголовное преследование тех, кто уклоняется от сотрудничества с комиссией конгресса, занимающейся расследованием штурма Капитолия.Закон США обязывает граждан являться в конгресс по повестке, а отказ, в теории, грозит тюремным заключением за неуважение к конгрессу и штрафом в размере до 100 тысяч долларов.
https://ria.ru/20211020/tramp-1755306977.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, дональд трамп, капитолий, стивен бэннон
В Конгрессе решили привлечь экс-советника Трампа за неуважение к власти
В США палата представителей решила привлечь экс-советника Трампа за неуважение к конгрессу