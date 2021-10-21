https://ria.ru/20211021/neuvazhenie-1755708409.html

В Конгрессе решили привлечь экс-советника Трампа за неуважение к власти

В Конгрессе решили привлечь экс-советника Трампа за неуважение к власти - РИА Новости, 21.10.2021

В Конгрессе решили привлечь экс-советника Трампа за неуважение к власти

Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы привлечь Стивена Бэннона - экс-советника бывшего президента Дональда Трампа - к ответственности... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:15

2021-10-21T23:15

2021-10-21T23:15

в мире

сша

джо байден

конгресс сша

дональд трамп

капитолий

стивен бэннон

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы привлечь Стивена Бэннона - экс-советника бывшего президента Дональда Трампа - к ответственности по обвинению в преступном неуважении к конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.В теории Бэннону грозит тюрьма, хотя на практике подобная мера не применялась уже много десятилетий.Ранее в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января был вызван ряд высокопоставленных чиновников, работавших в администрации Трампа, в том числе Бэннон. Он заявил, что не будет сотрудничать с комитетом, сославшись на слова Трампа об имеющихся у него, как у бывшего главы исполнительной власти, привилегиях.Ранее президент США Джо Байден высказался за уголовное преследование тех, кто уклоняется от сотрудничества с комиссией конгресса, занимающейся расследованием штурма Капитолия.Закон США обязывает граждан являться в конгресс по повестке, а отказ, в теории, грозит тюремным заключением за неуважение к конгрессу и штрафом в размере до 100 тысяч долларов.

https://ria.ru/20211020/tramp-1755306977.html

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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, дональд трамп, капитолий, стивен бэннон