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Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг предложил москвичам провести незапланированный отпуск с максимальной пользой: почаще бывать на свежем воздухе РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:25
2021-10-21T12:25
2021-10-21T12:44
общество
распространение коронавируса
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сергей собянин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг предложил москвичам провести незапланированный отпуск с максимальной пользой: почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.Нерабочие дни в Москве в связи с распространением COVID устанавливаются с 28 октября по 7 ноября, такой указ мэра опубликован на портале столичного градоначальника."Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи", - написал мэр.
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12:25 21.10.2021 (обновлено: 12:44 21.10.2021)
Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
Собянин посоветовал москвичам почаще бывать на свежем воздухе в нерабочие дни