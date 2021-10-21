https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755555531.html

Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни

Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021

Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг предложил москвичам провести незапланированный отпуск с максимальной пользой: почаще бывать на свежем воздухе РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:25

2021-10-21T12:25

2021-10-21T12:44

общество

распространение коронавируса

москва

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здоровье - общество

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг предложил москвичам провести незапланированный отпуск с максимальной пользой: почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.Нерабочие дни в Москве в связи с распространением COVID устанавливаются с 28 октября по 7 ноября, такой указ мэра опубликован на портале столичного градоначальника."Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи", - написал мэр.

https://ria.ru/20211021/moskva-1755555300.html

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