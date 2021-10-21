https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html
Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин
Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021
Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин
Министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:41
2021-10-21T19:41
2021-10-21T20:24
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев, заявил президент России Владимир Путин.Ранее Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях."Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, по сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://radiosputnik.ria.ru/20211021/nato-1755661458.html
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в мире, украина, киев, нато, министерство обороны сша, сша, владимир путин, ллойд остин, россия
19:41 21.10.2021 (обновлено: 20:24 21.10.2021)
Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин
Путин: приезд главы Пентагона Остина в Киев открывает Украине двери в НАТО