https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html

Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин

Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2021

Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин

Министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:41

2021-10-21T19:41

2021-10-21T20:24

в мире

украина

киев

нато

министерство обороны сша

сша

владимир путин

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755672842_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_3293dfd8e9f9a08e48d7bc1e1f7e7b07.jpg

СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин открывает Украине по сути двери в НАТО, приехав в Киев, заявил президент России Владимир Путин.Ранее Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях."Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО, по сути, его заявление нужно и можно именно так трактовать", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/nato-1755661458.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, нато, министерство обороны сша, сша, владимир путин, ллойд остин, россия