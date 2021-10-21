16:30 21.10.2021 (обновлено: 16:36 21.10.2021)
Захарова обвинила НАТО в раздувании темы российской угрозы
Захарова обвинила НАТО в раздувании темы российской угрозы после провала в Афганистане
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. НАТО после провала в Афганистане взялась раздувать тему российской угрозы и с недюжинной мощью разрушать контакты с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"После провального вывода сил альянса из Афганистана, в Брюсселе, в натовском Брюсселе, видимо для того, чтобы оправдать свое существование, с удвоенной энергией начали раздувать эту самую угрозу, целенаправленно взялись с какой-то мощью такой недюжинной за разрушение оставшихся каналов нашего взаимодействия", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, видимо, сотрудничество с Россией противоестественно для НАТО.
В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.