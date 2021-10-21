https://ria.ru/20211021/nato-1755618645.html

Захарова обвинила НАТО в раздувании темы российской угрозы

Захарова обвинила НАТО в раздувании темы российской угрозы - РИА Новости, 21.10.2021

Захарова обвинила НАТО в раздувании темы российской угрозы

НАТО после провала в Афганистане взялась раздувать тему российской угрозы и с недюжинной мощью разрушать контакты с Москвой, сказала официальный представитель... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:30

2021-10-21T16:30

2021-10-21T16:36

политика

афганистан

нато

россия

мария захарова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. НАТО после провала в Афганистане взялась раздувать тему российской угрозы и с недюжинной мощью разрушать контакты с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, видимо, сотрудничество с Россией противоестественно для НАТО.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

афганистан

россия

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политика, афганистан, нато, россия, мария захарова