https://ria.ru/20211021/nato-1755606977.html

"НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману": Савченко озвучила "приговор" для Украины

Савченко заявила о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.10.2021

"НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману": Савченко озвучила "приговор" для Украины

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:46

2021-10-21T15:46

2021-10-21T17:01

в мире

украина

евросоюз

нато

верховная рада украины

надежда савченко

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе.По словам Савченко, им нужны зарплаты, форма и обеспечение, как в странах — членах блока, и им нравится проходить обучение по его программам."Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману", — продолжила экс-депутат.Ссылаясь на данные социологов, Савченко заявила, что большинство украинцев ждут вступления страны в альянс, но в то же время политик усомнилась в верности этих сведений. По ее словам, желающие членства Киева попросту не хотят воевать."Хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которая будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе", — подытожила она.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.Президент Владимир Зеленский в последнее время не раз говорил о важности этого. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в альянсе — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о вступлении Украины в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

https://ria.ru/20211019/voprosy-1755130110.html

https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html

https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752030995.html

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в мире, украина, евросоюз, нато, верховная рада украины, надежда савченко