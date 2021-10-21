https://ria.ru/20211021/nato-1755606977.html
"НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману": Савченко озвучила "приговор" для Украины
Савченко заявила о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.10.2021
"НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману": Савченко озвучила "приговор" для Украины
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:46
2021-10-21T15:46
2021-10-21T17:01
в мире
украина
евросоюз
нато
верховная рада украины
надежда савченко
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе.По словам Савченко, им нужны зарплаты, форма и обеспечение, как в странах — членах блока, и им нравится проходить обучение по его программам."Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману", — продолжила экс-депутат.Ссылаясь на данные социологов, Савченко заявила, что большинство украинцев ждут вступления страны в альянс, но в то же время политик усомнилась в верности этих сведений. По ее словам, желающие членства Киева попросту не хотят воевать."Хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которая будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе", — подытожила она.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.Президент Владимир Зеленский в последнее время не раз говорил о важности этого. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в альянсе — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о вступлении Украины в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
https://ria.ru/20211019/voprosy-1755130110.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, верховная рада украины, надежда савченко
15:46 21.10.2021 (обновлено: 17:01 21.10.2021)
Савченко заявила о невозможности вступления Украины в НАТО
Экс-депутат Рады Савченко признала невозможность вступления Украины в НАТО
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко
заявила, что Украина
не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе.
"Есть категория военных, которые хотят в НАТО. Это люди, которые, несмотря на то что у нас идет война, очень хотят обойти ее стороной", — заявила она в эфире канала "Наш".
По словам Савченко, им нужны зарплаты, форма и обеспечение, как в странах — членах блока, и им нравится проходить обучение по его программам.
"Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману", — продолжила экс-депутат.
Ссылаясь на данные социологов, Савченко заявила, что большинство украинцев ждут вступления страны в альянс, но в то же время политик усомнилась в верности этих сведений. По ее словам, желающие членства Киева попросту не хотят воевать.
"Хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которая будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе", — подытожила она.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.
Президент Владимир Зеленский
в последнее время не раз говорил о важности этого. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в альянсе — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе
.
Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан
ранее заявлял, что говорить о вступлении Украины в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.