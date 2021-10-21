Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/nato-1755606977.html
"НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману": Савченко озвучила "приговор" для Украины
Савченко заявила о невозможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.10.2021
"НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману": Савченко озвучила "приговор" для Украины
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:46
2021-10-21T17:01
в мире
украина
евросоюз
нато
верховная рада украины
надежда савченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152577/47/1525774783_0:159:2992:1842_1920x0_80_0_0_01d3ec55d6845d7e1d3454f0fec4beec.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе.По словам Савченко, им нужны зарплаты, форма и обеспечение, как в странах — членах блока, и им нравится проходить обучение по его программам."Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману", — продолжила экс-депутат.Ссылаясь на данные социологов, Савченко заявила, что большинство украинцев ждут вступления страны в альянс, но в то же время политик усомнилась в верности этих сведений. По ее словам, желающие членства Киева попросту не хотят воевать."Хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которая будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе", — подытожила она.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.Президент Владимир Зеленский в последнее время не раз говорил о важности этого. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в альянсе — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о вступлении Украины в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
https://ria.ru/20211019/voprosy-1755130110.html
https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html
https://ria.ru/20210927/sanktsii-1752030995.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152577/47/1525774783_163:0:2830:2000_1920x0_80_0_0_2be5eaf17839ba1c9a4f8ee5d1a31a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, евросоюз, нато, верховная рада украины, надежда савченко
15:46 21.10.2021 (обновлено: 17:01 21.10.2021)
 
Савченко заявила о невозможности вступления Украины в НАТО

Экс-депутат Рады Савченко признала невозможность вступления Украины в НАТО

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украина не может себе позволить членство в Североатлантическом альянсе.

"Есть категория военных, которые хотят в НАТО. Это люди, которые, несмотря на то что у нас идет война, очень хотят обойти ее стороной", — заявила она в эфире канала "Наш".

По словам Савченко, им нужны зарплаты, форма и обеспечение, как в странах — членах блока, и им нравится проходить обучение по его программам.
"Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману", — продолжила экс-депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 02:58
Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Ссылаясь на данные социологов, Савченко заявила, что большинство украинцев ждут вступления страны в альянс, но в то же время политик усомнилась в верности этих сведений. По ее словам, желающие членства Киева попросту не хотят воевать.
"Хотят, чтобы к нам пришла сильная армия, которая нас защитит. И думают, что это будет НАТО, которая будет за нас воевать. А они в то время будут прекрасно зарабатывать деньги где-то на заработках в большой Европе", — подытожила она.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 20:12
В США назвали Украину "де-факто членом НАТО"
Президент Владимир Зеленский в последнее время не раз говорил о важности этого. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в альянсе — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.
Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о вступлении Украины в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 16:22
Россия может ввести санкции против стран НАТО, заявили эксперты
 
В миреУкраинаЕвросоюзНАТОВерховная Рада УкраиныНадежда Савченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
Лента новостейМолния
Байден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России