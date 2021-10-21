https://ria.ru/20211021/nato-1755602291.html

В МИД сравнили отношения с НАТО со временами холодной войны

В МИД сравнили отношения с НАТО со временами холодной войны - РИА Новости, 21.10.2021

В МИД сравнили отношения с НАТО со временами холодной войны

Поддерживать диалог с НАТО стало труднее, чем в самый напряженный период истории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:35

2021-10-21T15:35

2021-10-21T17:03

нато

россия

политика

москва

брюссель

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Поддерживать диалог с НАТО стало труднее, чем в самый напряженный период истории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Столтенберг сообщил о том, что организация продолжит комбинированный подход к отношениям с Москвой, сочетающий "оборону и сдерживание" и открытость к контактам. В Госдепе, в свою очередь, указывали, что продолжат реагировать на российскую "агрессию"."Да, мы слышали очередное высказывание господина Столтенберга о якобы готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности. Ну, что могу сказать? За этими заявлениями ничего не стоит в практическом плане", — сказала Захарова на брифинге.Как считают в МИД, в таких высказываниях нет смысла, их невозможно "воспринимать всерьез". Представитель ведомства напомнила, что НАТО собственноручно выслали дипломатов, которые были аккредитованы как раз для того, чтобы вести диалог.По словам Захаровой, с нынешним генсеком НАТО вряд ли возможно о чем-то говорить, но "задать вопрос не мешало бы"."Если мы постоянно слышим в контексте России безосновательно о том, что есть какие-то данные, которые говорят о какой-то разведдеятельности наших дипломатов, у меня прямой вопрос господину Столтенбергу: что там с разведдеятельностью дипломатов стран — членов НАТО?" — сказала она.Как ранее написала Захарова в Telegram-канале, фактов, свидетельствующих против высланных дипломатов, просто нет.В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об ответных мерах на действия НАТО, которая безосновательно отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократила число разрешений до десяти. В свою очередь, Россия с 1 ноября приостановит работу постоянного представительства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют. Для контактов с Россией организации теперь следует обращаться к послу в Бельгии.Как указывал Лавров, российская сторона "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях". Он подчеркнул, что НАТО должна первой сделать шаг для улучшения отношений.

https://ria.ru/20211020/nato-1755439195.html

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россия

москва

брюссель

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нато, россия, политика, москва, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова