https://ria.ru/20211021/nato-1755524320.html

В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО

В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.10.2021

В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:50

2021-10-21T09:50

2021-10-21T10:33

безопасность

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

россия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето в этом вопросе, а Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.Руденко отметил, что такие оценки не первый раз звучат из уст представителей объединения и в целом это отражено в уставных документах. "Но мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги", — добавил он.Отдельно он подчеркнул, что любой шаг будет иметь последствия. "НАТО знает нашу позицию по Украине", — заключил дипломат.Этим летом на саммите в Брюсселе лидеры альянса поддержали право Украины и Грузии на вступление в объединение, но заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали никаких сроков. В начале октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может сказать, когда это произойдет, добавив, что "это не случится завтра".

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

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безопасность, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, россия