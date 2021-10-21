https://ria.ru/20211021/nato-1755524320.html
В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО
В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 21.10.2021
В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:50
2021-10-21T09:50
2021-10-21T10:33
безопасность
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Андрей Руденко.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето в этом вопросе, а Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.Руденко отметил, что такие оценки не первый раз звучат из уст представителей объединения и в целом это отражено в уставных документах. "Но мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги", — добавил он.Отдельно он подчеркнул, что любой шаг будет иметь последствия. "НАТО знает нашу позицию по Украине", — заключил дипломат.Этим летом на саммите в Брюсселе лидеры альянса поддержали право Украины и Грузии на вступление в объединение, но заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали никаких сроков. В начале октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может сказать, когда это произойдет, добавив, что "это не случится завтра".
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безопасность, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, россия
09:50 21.10.2021 (обновлено: 10:33 21.10.2021)
В МИД предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО
Замглавы МИД Руденко: вступление Украины в НАТО вынудит Россию реагировать