https://ria.ru/20211021/nasilie-1755501111.html

Пэрис Хилтон раскрыла всю правду про центры по "лечению" подростков в США

Пэрис Хилтон раскрыла всю правду про центры по "лечению" подростков в США - РИА Новости, 21.10.2021

Пэрис Хилтон раскрыла всю правду про центры по "лечению" подростков в США

Предпринимательница, актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию в специальных центрах по "лечению" трудных подростков в США, и... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T00:27

2021-10-21T00:27

2021-10-21T00:27

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Предпринимательница, актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию в специальных центрах по "лечению" трудных подростков в США, и призвала Белый дом и конгресс принять законы, которые гарантируют права несовершеннолетних в этих центрах.В колонке для газеты Washington Post Хилтон рассказала, что индустрия объемом в 50 миллиардов долларов в год содержит в центрах фактического задержания до 120 тысяч американских подростков.Хилтон сообщила, что ее родители, недовольные ее поведением, посылали ее в различные центры такого рода."Во всех четырех местах, куда меня посылали в подростковые годы, я терпела физическое и психологическое насилие со стороны работников: меня душили, давали пощечины, шпионили за мной, когда я принимала душ, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза. В одном центре в Юте меня закрыли в одиночном заключении в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови", - пишет Хилтон. По ее словам, она даже не могла пожаловаться на злоупотребления, поскольку у нее не было связей с внешним миром, а центры для трудных подростков "вбивают клин" между детьми и родителями, заявляя родителям, что детям нельзя верить."Индустрия "трудных подростков", которая включает лечебные школы с проживанием, лагеря, устроенные на военный лад, центры для малолетних правонарушителей, программы изменения поведения и прочие центры имеют оборот примерно в 50 миллиардов долларов ежегодно, в том числе и проповедуя "жесткие, но справедливые" методы", - пишет Хилтон. По ее словам, около 120 тысяч подростков находятся в данный момент в таких центрах."Очень немногие люди знают о насилии и трагедиях, которые происходят в стенах некоторых центров", - добавила Хилтон."Конгресс и президент (США Джо) Байден должны принять базовый федеральный "билль о правах" для молодежи в групповых центрах. Каждый ребенок, которого помещают в эти центры, должен иметь право на безопасную и человечную атмосферу, свободную от угроз и одиночного заключения, физического или химического сдерживания со стороны работников. Если бы такие права соблюдались, я и бесчисленное число других, кто это пережил, могли бы не столкнуться с насилием и травмой, которые преследовали нас и во взрослые годы", - заявила Хилтон.Она также посетила в среду конгресс, чтобы лично призвать конгрессменов принять такого рода законодательство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/khilton-1743421406.html

https://ria.ru/20200117/1563502177.html

https://ria.ru/20210820/hilton-1746381731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, юта, пэрис хилтон, шоу-бизнес