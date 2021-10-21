Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211021/nasilie-1755501111.html
Пэрис Хилтон раскрыла всю правду про центры по "лечению" подростков в США
Пэрис Хилтон раскрыла всю правду про центры по "лечению" подростков в США - РИА Новости, 21.10.2021
Пэрис Хилтон раскрыла всю правду про центры по "лечению" подростков в США
Предпринимательница, актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию в специальных центрах по "лечению" трудных подростков в США, и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T00:27
2021-10-21T00:27
шоубиз
сша
юта
пэрис хилтон
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749818192_0:115:2939:1768_1920x0_80_0_0_6a2da2257ecb029bfd7e1920a8598e6e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Предпринимательница, актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию в специальных центрах по "лечению" трудных подростков в США, и призвала Белый дом и конгресс принять законы, которые гарантируют права несовершеннолетних в этих центрах.В колонке для газеты Washington Post Хилтон рассказала, что индустрия объемом в 50 миллиардов долларов в год содержит в центрах фактического задержания до 120 тысяч американских подростков.Хилтон сообщила, что ее родители, недовольные ее поведением, посылали ее в различные центры такого рода."Во всех четырех местах, куда меня посылали в подростковые годы, я терпела физическое и психологическое насилие со стороны работников: меня душили, давали пощечины, шпионили за мной, когда я принимала душ, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза. В одном центре в Юте меня закрыли в одиночном заключении в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови", - пишет Хилтон. По ее словам, она даже не могла пожаловаться на злоупотребления, поскольку у нее не было связей с внешним миром, а центры для трудных подростков "вбивают клин" между детьми и родителями, заявляя родителям, что детям нельзя верить."Индустрия "трудных подростков", которая включает лечебные школы с проживанием, лагеря, устроенные на военный лад, центры для малолетних правонарушителей, программы изменения поведения и прочие центры имеют оборот примерно в 50 миллиардов долларов ежегодно, в том числе и проповедуя "жесткие, но справедливые" методы", - пишет Хилтон. По ее словам, около 120 тысяч подростков находятся в данный момент в таких центрах."Очень немногие люди знают о насилии и трагедиях, которые происходят в стенах некоторых центров", - добавила Хилтон."Конгресс и президент (США Джо) Байден должны принять базовый федеральный "билль о правах" для молодежи в групповых центрах. Каждый ребенок, которого помещают в эти центры, должен иметь право на безопасную и человечную атмосферу, свободную от угроз и одиночного заключения, физического или химического сдерживания со стороны работников. Если бы такие права соблюдались, я и бесчисленное число других, кто это пережил, могли бы не столкнуться с насилием и травмой, которые преследовали нас и во взрослые годы", - заявила Хилтон.Она также посетила в среду конгресс, чтобы лично призвать конгрессменов принять такого рода законодательство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210729/khilton-1743421406.html
https://ria.ru/20200117/1563502177.html
https://ria.ru/20210820/hilton-1746381731.html
сша
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749818192_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_906e0ebec86b134fe6d83a3a661546ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, юта, пэрис хилтон, шоу-бизнес
00:27 21.10.2021
 
Пэрис Хилтон раскрыла всю правду про центры по "лечению" подростков в США

Пэрис Хилтон рассказала, что пережила насилие в центрах по "лечению" подростков в США

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПэрис Хилтон
Пэрис Хилтон - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Предпринимательница, актриса и светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что подвергалась насилию в специальных центрах по "лечению" трудных подростков в США, и призвала Белый дом и конгресс принять законы, которые гарантируют права несовершеннолетних в этих центрах.
В колонке для газеты Washington Post Хилтон рассказала, что индустрия объемом в 50 миллиардов долларов в год содержит в центрах фактического задержания до 120 тысяч американских подростков.
Хилтон сообщила, что ее родители, недовольные ее поведением, посылали ее в различные центры такого рода.
"Во всех четырех местах, куда меня посылали в подростковые годы, я терпела физическое и психологическое насилие со стороны работников: меня душили, давали пощечины, шпионили за мной, когда я принимала душ, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза. В одном центре в Юте меня закрыли в одиночном заключении в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови", - пишет Хилтон. По ее словам, она даже не могла пожаловаться на злоупотребления, поскольку у нее не было связей с внешним миром, а центры для трудных подростков "вбивают клин" между детьми и родителями, заявляя родителям, что детям нельзя верить.
Пэрис Хилтон на церемонии вручения кинонаград «MTV Россия» - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 12:41
Беременна или не беременна? Пэрис Хилтон ответила на слухи
"Индустрия "трудных подростков", которая включает лечебные школы с проживанием, лагеря, устроенные на военный лад, центры для малолетних правонарушителей, программы изменения поведения и прочие центры имеют оборот примерно в 50 миллиардов долларов ежегодно, в том числе и проповедуя "жесткие, но справедливые" методы", - пишет Хилтон. По ее словам, около 120 тысяч подростков находятся в данный момент в таких центрах.
"Очень немногие люди знают о насилии и трагедиях, которые происходят в стенах некоторых центров", - добавила Хилтон.
Кадр из шоу Cooking with Paris
17 января 2020, 01:07Культура
Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
"Конгресс и президент (США Джо) Байден должны принять базовый федеральный "билль о правах" для молодежи в групповых центрах. Каждый ребенок, которого помещают в эти центры, должен иметь право на безопасную и человечную атмосферу, свободную от угроз и одиночного заключения, физического или химического сдерживания со стороны работников. Если бы такие права соблюдались, я и бесчисленное число других, кто это пережил, могли бы не столкнуться с насилием и травмой, которые преследовали нас и во взрослые годы", - заявила Хилтон.
Она также посетила в среду конгресс, чтобы лично призвать конгрессменов принять такого рода законодательство.
Американская певица Пэрис Хилтон в Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 07:00Культура
Пэрис Хилтон раскрыла детали своей будущей свадьбы
 
ШоубизСШАЮтаПэрис ХилтонШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:50На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 лет
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
Лента новостейМолния
На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красотыВ Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 летОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дни