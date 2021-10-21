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"Их запугали": в Карачаево-Черкесии заявили о массовом насилии над детьми
"Их запугали": в Карачаево-Черкесии заявили о массовом насилии над детьми - РИА Новости, 21.10.2021
"Их запугали": в Карачаево-Черкесии заявили о массовом насилии над детьми
Кришнаиты из карачаевского села Курджиново пожаловались на главу общины, который, по их словам, домогался малолетних детей. Однако уголовное дело так и не... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:00
2021-10-21T08:05
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Кришнаиты из карачаевского села Курджиново пожаловались на главу общины, который, по их словам, домогался малолетних детей. Однако уголовное дело так и не завели: правозащитники утверждают, что свидетели под давлением изменили показания. Сам гуру спешно покинул поселок и переехал в другой город. Сейчас история на контроле центрального аппарата СКР.Письмо в МосквуВ начале прошлого года несколько жителей Курджиново попросили Центр общества сознания Кришны (ЦОСК, главный офис организации расположен в Москве) прислать в село детского психолога.Они объяснили, что руководитель местной кришнаитской общины Олег К. проявлял нездоровый интерес к девочкам в возрасте от трех до 13 лет. "Как-то раз он, я и наши десятилетние дочки отправились купаться на речку, — рассказывает член общины Игорь Полюхович. — Девочки забыли купальники, Олег предложил раздеться догола — те отказались. Меня удивило его предложение, но тогда акцентировать внимание на этом я не стал".Другие отмечают, что в общине много мальчиков, но практически все время руководитель проводил с девочками: водил их на речку и в походы, брал с собой в баню, а также носил на руках во время службы в храме.В Курджиново приехала детский психолог. "Она пообщалась с детьми и родителями. Я лично от нее слышала, что растление было, — вспоминает правозащитник Вера Москалева. — И как свидетель могу заявить: позже психолог скрыла эту информацию от сотрудников правоохранительных органов".По словам детей, Олег К. трогал их за интимные места и заводил разговоры на сексуальные темы. Потерпевшие признавались в этом родителям, но под давлением гуру те закрывали глаза на его действия.Пристальное вниманиеПосле визита столичных гостей в карачаевской общине поднялся переполох. Заподозренный в педофилии руководитель уехал в Краснодар, закрыл страницу в соцсетях, максимально ограничил общение. А в Курджиново вскоре нагрянули сотрудники полиции."Родителей и детей просто замучили допросами, — говорит член общины Ирина (по ее просьбе имя изменено). — Давили очень сильно, вынуждая дать нужные показания. Такое впечатление, что нас хотели дискредитировать. Но ничего не добились".Она была среди тех, кто обратил внимание на странное поведение Олега К., и тоже подписала обращение. "Он действительно много внимания уделял девочкам, любил с ними играть, брал на руки, — продолжает кришнаитка. — Я заметила, что, когда Олег гладил мою дочь по голове, у него сильно тряслись руки, но ведь это ничего не значит".В беседе с РИА Новости Ирина явно противоречила сама себе. Признавая развращение, она уверяла, что "психологически никто из детей не пострадал". И значит, доказать педофилию не получится."Главное, что мы защитили детей, выгнав Олега из Курджиново и запретив ему ходить в наши храмы, — заключает Ирина. — Есть люди, которые это контролируют".Нулевая толерантностьЕще несколько подписавших обращение разговаривать с нами отказались, отметив, что "не стоит распространять эту информацию". По словам других членов общины, на допросах почти все родители отозвали претензии к Олегу К."Их запугали, — считает Москалева. — Руководители общины всячески хотели замять скандал, а их юристы объясняли родителям и детям, как правильно отвечать на вопросы. Также грозили уголовной ответственностью за клевету и даже испорченной кармой".В ЦОСК запугивание родителей категорически отрицают, уверяя, что кришнаиты охотно идут на контакт с силовиками и заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации."Нам поступили сигналы, что родители были недовольны действиями тогдашнего главы организации, особенно повышенным вниманием к девочкам, — говорит руководитель юридической службы Централизованной религиозной организации ЦОСК Михаил Фролов. — Конечно, мы очень сильно встревожились и, с учетом деликатности вопроса, направили в Курджиново специалистов-педагогов. Они опросили и родителей, и детей — состава преступления не обнаружили".Именно поэтому, продолжает Фролов, организация не обращалась в полицию. А семьям дали совет: если они считают, что их права нарушены, можно самостоятельно написать заявления."Мы сняли с должности главу общины, закрыли для него наши храмы, обязали отчитываться о всех перемещениях, — добавляет юрист. — К тем, кого подозревают в чем-то нехорошем, у нас нулевая толерантность. Это значит, что, пока они не докажут обратное, на них распространяются ограничительные меры".В общину вновь приехали следователи, чтобы повторно опросить родителей и детей. В начале октября глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от республиканского управления объяснить, почему не возбудили уголовное дело.Квартирный вопросКришнаиты не первый раз оказываются в центре скандала. Так, Урупский районный суд уже почти год изучает спор за наследство. Яблоком раздора стал дом стоимостью три миллиона рублей, принадлежавший 77-летней Лидии Пятибратовой."У нее две дочери-инвалида и несовершеннолетний внук, — уточняет законный представитель одной из женщин Татьяна Легдер. — Еще лет десять назад Пятибратова завещала коттедж дочери. Однако после смерти пенсионерки в 2020-м местные кришнаиты, которым она раньше платила взносы, заявили, что дом теперь принадлежит им".Они предоставили другое завещание, датированное ноябрем 2019-го и заверенное нотариусом. Родные Пятибратовой о нем не знали. Считают, что кришнаиты втерлись в доверие к пожилой женщине, страдавшей деменцией, и убедили ее переписать дом на общину."Мы ждем результатов психолого-психиатрической экспертизы, которая должна показать, была ли Пятибратова в здравом уме, когда составляла завещание. Пока продолжается разбирательство, кришнаиты незаконно сдают дом в аренду. То, что они лишили жилья ребенка и двух инвалидов, их совершенно не беспокоит", — возмущается Легдер.Еще более резонансную историю расследуют в Сочи. Экс-главу общины кришнаитов "Страна души" в Абхазии Владимира Хоружия обвиняют в истязании детей. Весной об издевательствах рассказали СМИ. Скандальный приют закрыли, его руководителя задержали.Хотя уголовное дело возбудили по статье "Истязание", некоторые адепты утверждают, что в общине также регулярно насиловали несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210608/iznasilovanie-1736045989.html
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москва, александр бастрыкин
08:00 21.10.2021 (обновлено: 08:05 21.10.2021)
 

"Их запугали": в Карачаево-Черкесии заявили о массовом насилии над детьми

© Depositphotos / samwordley@gmail.comРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Depositphotos / samwordley@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Кришнаиты из карачаевского села Курджиново пожаловались на главу общины, который, по их словам, домогался малолетних детей. Однако уголовное дело так и не завели: правозащитники утверждают, что свидетели под давлением изменили показания. Сам гуру спешно покинул поселок и переехал в другой город. Сейчас история на контроле центрального аппарата СКР.

Письмо в Москву

В начале прошлого года несколько жителей Курджиново попросили Центр общества сознания Кришны (ЦОСК, главный офис организации расположен в Москве) прислать в село детского психолога.
Они объяснили, что руководитель местной кришнаитской общины Олег К. проявлял нездоровый интерес к девочкам в возрасте от трех до 13 лет. "Как-то раз он, я и наши десятилетние дочки отправились купаться на речку, — рассказывает член общины Игорь Полюхович. — Девочки забыли купальники, Олег предложил раздеться догола — те отказались. Меня удивило его предложение, но тогда акцентировать внимание на этом я не стал".
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Другие отмечают, что в общине много мальчиков, но практически все время руководитель проводил с девочками: водил их на речку и в походы, брал с собой в баню, а также носил на руках во время службы в храме.
В Курджиново приехала детский психолог. "Она пообщалась с детьми и родителями. Я лично от нее слышала, что растление было, — вспоминает правозащитник Вера Москалева. — И как свидетель могу заявить: позже психолог скрыла эту информацию от сотрудников правоохранительных органов".
По словам детей, Олег К. трогал их за интимные места и заводил разговоры на сексуальные темы. Потерпевшие признавались в этом родителям, но под давлением гуру те закрывали глаза на его действия.

Пристальное внимание

После визита столичных гостей в карачаевской общине поднялся переполох. Заподозренный в педофилии руководитель уехал в Краснодар, закрыл страницу в соцсетях, максимально ограничил общение. А в Курджиново вскоре нагрянули сотрудники полиции.
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"Родителей и детей просто замучили допросами, — говорит член общины Ирина (по ее просьбе имя изменено). — Давили очень сильно, вынуждая дать нужные показания. Такое впечатление, что нас хотели дискредитировать. Но ничего не добились".
Она была среди тех, кто обратил внимание на странное поведение Олега К., и тоже подписала обращение. "Он действительно много внимания уделял девочкам, любил с ними играть, брал на руки, — продолжает кришнаитка. — Я заметила, что, когда Олег гладил мою дочь по голове, у него сильно тряслись руки, но ведь это ничего не значит".
В беседе с РИА Новости Ирина явно противоречила сама себе. Признавая развращение, она уверяла, что "психологически никто из детей не пострадал". И значит, доказать педофилию не получится.
"Главное, что мы защитили детей, выгнав Олега из Курджиново и запретив ему ходить в наши храмы, — заключает Ирина. — Есть люди, которые это контролируют".
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Нулевая толерантность

Еще несколько подписавших обращение разговаривать с нами отказались, отметив, что "не стоит распространять эту информацию". По словам других членов общины, на допросах почти все родители отозвали претензии к Олегу К.
"Их запугали, — считает Москалева. — Руководители общины всячески хотели замять скандал, а их юристы объясняли родителям и детям, как правильно отвечать на вопросы. Также грозили уголовной ответственностью за клевету и даже испорченной кармой".
В ЦОСК запугивание родителей категорически отрицают, уверяя, что кришнаиты охотно идут на контакт с силовиками и заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации.
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"Нам поступили сигналы, что родители были недовольны действиями тогдашнего главы организации, особенно повышенным вниманием к девочкам, — говорит руководитель юридической службы Централизованной религиозной организации ЦОСК Михаил Фролов. — Конечно, мы очень сильно встревожились и, с учетом деликатности вопроса, направили в Курджиново специалистов-педагогов. Они опросили и родителей, и детей — состава преступления не обнаружили".
Именно поэтому, продолжает Фролов, организация не обращалась в полицию. А семьям дали совет: если они считают, что их права нарушены, можно самостоятельно написать заявления.
"Мы сняли с должности главу общины, закрыли для него наши храмы, обязали отчитываться о всех перемещениях, — добавляет юрист. — К тем, кого подозревают в чем-то нехорошем, у нас нулевая толерантность. Это значит, что, пока они не докажут обратное, на них распространяются ограничительные меры".
В общину вновь приехали следователи, чтобы повторно опросить родителей и детей. В начале октября глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от республиканского управления объяснить, почему не возбудили уголовное дело.
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Квартирный вопрос

Кришнаиты не первый раз оказываются в центре скандала. Так, Урупский районный суд уже почти год изучает спор за наследство. Яблоком раздора стал дом стоимостью три миллиона рублей, принадлежавший 77-летней Лидии Пятибратовой.
"У нее две дочери-инвалида и несовершеннолетний внук, — уточняет законный представитель одной из женщин Татьяна Легдер. — Еще лет десять назад Пятибратова завещала коттедж дочери. Однако после смерти пенсионерки в 2020-м местные кришнаиты, которым она раньше платила взносы, заявили, что дом теперь принадлежит им".
Они предоставили другое завещание, датированное ноябрем 2019-го и заверенное нотариусом. Родные Пятибратовой о нем не знали. Считают, что кришнаиты втерлись в доверие к пожилой женщине, страдавшей деменцией, и убедили ее переписать дом на общину.
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"Мы ждем результатов психолого-психиатрической экспертизы, которая должна показать, была ли Пятибратова в здравом уме, когда составляла завещание. Пока продолжается разбирательство, кришнаиты незаконно сдают дом в аренду. То, что они лишили жилья ребенка и двух инвалидов, их совершенно не беспокоит", — возмущается Легдер.
Еще более резонансную историю расследуют в Сочи. Экс-главу общины кришнаитов "Страна души" в Абхазии Владимира Хоружия обвиняют в истязании детей. Весной об издевательствах рассказали СМИ. Скандальный приют закрыли, его руководителя задержали.
Хотя уголовное дело возбудили по статье "Истязание", некоторые адепты утверждают, что в общине также регулярно насиловали несовершеннолетних.
 
МоскваАлександр Бастрыкин
 
 
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