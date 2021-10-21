https://ria.ru/20211021/nakopleniya-1755506723.html
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений - РИА Новости, 21.10.2021
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
Самым надежным инструментом сбережений сегодня остается банковский вклад, при этом благодаря простоте оформления и наличию государственной страховки... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:05
2021-10-21T03:05
2021-10-21T03:14
экономика
агентство по страхованию вкладов
юрий исаев
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Самым надежным инструментом сбережений сегодня остается банковский вклад, при этом благодаря простоте оформления и наличию государственной страховки популярность депозитов у россиян в среднесрочной перспективе не снизится, заявил РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.Исаев отметил, что высокое доверие к депозитам, в первую очередь, обусловлено защитой со стороны системы страхования вкладов. "Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков", - пояснил гендиректор АСВ.Он напомнил, что система страхования вкладов защищает не только средства физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, социально значимых некоммерческих организаций. "Сейчас обсуждается дальнейшее расширение системы страхования вкладов", - добавил Исаев.Другим важным фактором привлекательности и безопасности вкладов является то, что это простой и понятный инструмент. В отличие, например, от инвестиционных продуктов, он не требует к себе постоянного внимания. К тому же по вкладам банки выплачивают проценты в четко определенном размере и в установленный срок, что закреплено договором."Инвестиционные инструменты фондового рынка в России развиваются более 25 лет. Есть люди, которые предпочитают вкладываться именно в них. Но все-таки важно помнить, что инвестиции – это всегда более высокие риски: можно как очень хорошо заработать, так и прилично потерять. Это комфортно не всем. Поэтому полагаю, что популярность депозита у населения в среднесрочной перспективе не снизится", - заключил Исаев.Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.Изначально россияне могли вносить на свои счета единовременно от 50 копеек до 10 рублей, а общая сумма вклада на одно лицо ограничивалась 300 рублями. Сегодня банки не устанавливают таких ограничений, хотя государство страхует вклады лишь до 1,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211015/nakopleniya-1754667854.html
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экономика, агентство по страхованию вкладов, юрий исаев, россия
03:05 21.10.2021 (обновлено: 03:14 21.10.2021)
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
Глава АСВ Исаев назвал банковский вклад самым надежным инструментом сбережений
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Самым надежным инструментом сбережений сегодня остается банковский вклад, при этом благодаря простоте оформления и наличию государственной страховки популярность депозитов у россиян в среднесрочной перспективе не снизится, заявил РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев
.
"Сегодня для большинства людей самым надежным и безопасным инструментом сбережения остается банковский вклад. Это справедливо не только по отношению к российским вкладчикам. В мире уровень доверия людей к депозитам тоже по-прежнему высокий, а рынок вкладов в большинстве стран стабильно растет", - сказал он.
Исаев отметил, что высокое доверие к депозитам, в первую очередь, обусловлено защитой со стороны системы страхования вкладов. "Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России
при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков", - пояснил гендиректор АСВ
.
Он напомнил, что система страхования вкладов защищает не только средства физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, социально значимых некоммерческих организаций. "Сейчас обсуждается дальнейшее расширение системы страхования вкладов", - добавил Исаев.
Другим важным фактором привлекательности и безопасности вкладов является то, что это простой и понятный инструмент. В отличие, например, от инвестиционных продуктов, он не требует к себе постоянного внимания. К тому же по вкладам банки выплачивают проценты в четко определенном размере и в установленный срок, что закреплено договором.
"Инвестиционные инструменты фондового рынка в России развиваются более 25 лет. Есть люди, которые предпочитают вкладываться именно в них. Но все-таки важно помнить, что инвестиции – это всегда более высокие риски: можно как очень хорошо заработать, так и прилично потерять. Это комфортно не всем. Поэтому полагаю, что популярность депозита у населения в среднесрочной перспективе не снизится", - заключил Исаев.
Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.
Изначально россияне могли вносить на свои счета единовременно от 50 копеек до 10 рублей, а общая сумма вклада на одно лицо ограничивалась 300 рублями. Сегодня банки не устанавливают таких ограничений, хотя государство страхует вклады лишь до 1,4 миллиона рублей.