Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/nakopleniya-1755506723.html
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений - РИА Новости, 21.10.2021
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
Самым надежным инструментом сбережений сегодня остается банковский вклад, при этом благодаря простоте оформления и наличию государственной страховки... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T03:05
2021-10-21T03:14
экономика
агентство по страхованию вкладов
юрий исаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755020456_0:49:2000:1175_1920x0_80_0_0_f3ee83258564bdd5bff545a71246a7da.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Самым надежным инструментом сбережений сегодня остается банковский вклад, при этом благодаря простоте оформления и наличию государственной страховки популярность депозитов у россиян в среднесрочной перспективе не снизится, заявил РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.Исаев отметил, что высокое доверие к депозитам, в первую очередь, обусловлено защитой со стороны системы страхования вкладов. "Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков", - пояснил гендиректор АСВ.Он напомнил, что система страхования вкладов защищает не только средства физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, социально значимых некоммерческих организаций. "Сейчас обсуждается дальнейшее расширение системы страхования вкладов", - добавил Исаев.Другим важным фактором привлекательности и безопасности вкладов является то, что это простой и понятный инструмент. В отличие, например, от инвестиционных продуктов, он не требует к себе постоянного внимания. К тому же по вкладам банки выплачивают проценты в четко определенном размере и в установленный срок, что закреплено договором."Инвестиционные инструменты фондового рынка в России развиваются более 25 лет. Есть люди, которые предпочитают вкладываться именно в них. Но все-таки важно помнить, что инвестиции – это всегда более высокие риски: можно как очень хорошо заработать, так и прилично потерять. Это комфортно не всем. Поэтому полагаю, что популярность депозита у населения в среднесрочной перспективе не снизится", - заключил Исаев.Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.Изначально россияне могли вносить на свои счета единовременно от 50 копеек до 10 рублей, а общая сумма вклада на одно лицо ограничивалась 300 рублями. Сегодня банки не устанавливают таких ограничений, хотя государство страхует вклады лишь до 1,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211015/nakopleniya-1754667854.html
https://ria.ru/20211018/kredit-1754832780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755020456_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_36fa8543c6391d4de6ef8f814835dc44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, агентство по страхованию вкладов, юрий исаев, россия
03:05 21.10.2021 (обновлено: 03:14 21.10.2021)
 
Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений

Глава АСВ Исаев назвал банковский вклад самым надежным инструментом сбережений

© Depositphotos / deagreez1 Девушка ведет расчеты
Девушка ведет расчеты - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Depositphotos / deagreez1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Самым надежным инструментом сбережений сегодня остается банковский вклад, при этом благодаря простоте оформления и наличию государственной страховки популярность депозитов у россиян в среднесрочной перспективе не снизится, заявил РИА Новости гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.
"Сегодня для большинства людей самым надежным и безопасным инструментом сбережения остается банковский вклад. Это справедливо не только по отношению к российским вкладчикам. В мире уровень доверия людей к депозитам тоже по-прежнему высокий, а рынок вкладов в большинстве стран стабильно растет", - сказал он.
Исаев отметил, что высокое доверие к депозитам, в первую очередь, обусловлено защитой со стороны системы страхования вкладов. "Даже если с банком что-то случится – можно не переживать за сохранность накоплений, если они, конечно, не превышают страховой лимит. В России при существующих сегодня страховых лимитах (1,4 миллиона рублей для обычных вкладов и 10 миллионов рублей по счетам эскроу и остаткам, сформировавшимся в особых жизненных ситуациях), полностью защищены сбережения более 98% всех вкладчиков", - пояснил гендиректор АСВ.
Он напомнил, что система страхования вкладов защищает не только средства физлиц, но и индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, социально значимых некоммерческих организаций. "Сейчас обсуждается дальнейшее расширение системы страхования вкладов", - добавил Исаев.
Снятие наличных в банкомате - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 06:07
Россияне рассказали, на что уходят их накопления
Другим важным фактором привлекательности и безопасности вкладов является то, что это простой и понятный инструмент. В отличие, например, от инвестиционных продуктов, он не требует к себе постоянного внимания. К тому же по вкладам банки выплачивают проценты в четко определенном размере и в установленный срок, что закреплено договором.
"Инвестиционные инструменты фондового рынка в России развиваются более 25 лет. Есть люди, которые предпочитают вкладываться именно в них. Но все-таки важно помнить, что инвестиции – это всегда более высокие риски: можно как очень хорошо заработать, так и прилично потерять. Это комфортно не всем. Поэтому полагаю, что популярность депозита у населения в среднесрочной перспективе не снизится", - заключил Исаев.
Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений россиян, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет гражданам копить деньги, а экономике - получать кредиты.
Изначально россияне могли вносить на свои счета единовременно от 50 копеек до 10 рублей, а общая сумма вклада на одно лицо ограничивалась 300 рублями. Сегодня банки не устанавливают таких ограничений, хотя государство страхует вклады лишь до 1,4 миллиона рублей.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 01:15
Финансист рассказал, когда кредит выгоднее, чем накопления на покупку
 
ЭкономикаАгентство по страхованию вкладовЮрий ИсаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:50На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 лет
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
Лента новостейМолния
На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красотыВ Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 летОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дни