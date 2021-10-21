19:52 21.10.2021 (обновлено: 19:53 21.10.2021)
Муратов рассказал Путину, на что потратит деньги от Нобелевской премии
Муратов рассказал Путину, что деньги от его Нобелевской премии уже поделены между фондами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил президенту России Владимиру Путину, что деньги от премии уже поделены между благотворительными фондами.
"Деньги поделены. Спасибо. Фонд "Круг добра". Больше того, мы рассчитываем, что наш скромный вклад приведет к тому, что мы обратим внимание. В фонде "Круг добра" дети до 18 лет, а с 18 лет они остаются уже без помощи… мы рассчитываем, что фонд "Круг добра", а они, видимо, к этому готовы, расширит свой мандат", - сказал Муратов на заседании дискуссионного клуба "Валдай", говоря о том, куда направлена денежная составляющая Нобелевской премии.
"Это детский хоспис "Дом с маяком", первый московский хоспис "Вера", это фонд "Подари жизнь", это премия Анны Степановны Политковской и фонд медицинской помощи работникам СМИ… Я еще, конечно. считаю, что, наверное, в какой-то степени это премия и нашей стране, хотя я считаю себя самозванцем, и я постараюсь, чтобы она была для наших людей полезна", - добавил Муратов.