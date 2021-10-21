https://ria.ru/20211021/muratov-1755680341.html

Муратов рассказал Путину, на что потратит деньги от Нобелевской премии

Муратов рассказал Путину, на что потратит деньги от Нобелевской премии - РИА Новости, 21.10.2021

Муратов рассказал Путину, на что потратит деньги от Нобелевской премии

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил президенту России Владимиру Путину, что деньги от премии уже поделены... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:52

2021-10-21T19:52

2021-10-21T19:53

дмитрий муратов

владимир путин

валдай (клуб)

нобелевская премия

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

фонд "круг добра"

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил президенту России Владимиру Путину, что деньги от премии уже поделены между благотворительными фондами."Это детский хоспис "Дом с маяком", первый московский хоспис "Вера", это фонд "Подари жизнь", это премия Анны Степановны Политковской и фонд медицинской помощи работникам СМИ… Я еще, конечно. считаю, что, наверное, в какой-то степени это премия и нашей стране, хотя я считаю себя самозванцем, и я постараюсь, чтобы она была для наших людей полезна", - добавил Муратов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/putin-1755670860.html

россия

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2021

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дмитрий муратов, владимир путин, валдай (клуб), нобелевская премия, международный дискуссионный клуб "валдай", россия, фонд "круг добра"