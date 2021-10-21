https://ria.ru/20211021/mozg-covid-1755613853.html

Названо новое неожиданное последствие ковида

Обнаружена связь между COVID-19 и опасными болезнями мозга - РИА Новости, 21.10.2021

Названо новое неожиданное последствие ковида

Некоторые вирусные инфекции, в том числе COVID-19, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщили ученые Боннского университета... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:05

2021-10-21T16:05

2021-10-21T16:49

германия

nature communications

болезнь альцгеймера

болезнь паркинсона

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Некоторые вирусные инфекции, в том числе COVID-19, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщили ученые Боннского университета (Германия). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.Авторы работы показали, что определенные вирусные молекулы способствуют межклеточному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Подобное явление также наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.Ученые провели обширную серию экспериментов с различными культурами клеток. Имитируя то, что происходит в результате инфекции, они заставляли клетки производить вирусные белки. В качестве примеров выбрали два: спайковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита VSV-G, который встречается в патогене, поражающем крупный рогатый скот и других животных.Таким образом, результаты исследования подтвердили, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов явно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В ее основе — диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. По статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только три процента преодолевают 15-летний рубеж.

https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html

https://ria.ru/20210921/altsgeymer-1750976846.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, nature communications, болезнь альцгеймера, болезнь паркинсона, коронавирус covid-19