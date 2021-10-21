16:05 21.10.2021 (обновлено: 16:49 21.10.2021)
Обнаружена связь между COVID-19 и опасными болезнями мозга
Ученые из Германии: COVID-19 повышает риск развития опасных болезней мозга
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Некоторые вирусные инфекции, в том числе COVID-19, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщили ученые Боннского университета (Германия). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Авторы работы показали, что определенные вирусные молекулы способствуют межклеточному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Подобное явление также наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.
Ученые провели обширную серию экспериментов с различными культурами клеток. Имитируя то, что происходит в результате инфекции, они заставляли клетки производить вирусные белки. В качестве примеров выбрали два: спайковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита VSV-G, который встречается в патогене, поражающем крупный рогатый скот и других животных.
"Мы смогли показать, что вирусные белки включены как в клеточную мембрану, так и во внеклеточные везикулы. Их присутствие повышает распространение белковых агрегатов между клетками как за счет прямого контакта клеток, так и за счет внеклеточных пузырьков", — объяснила профессор Боннского университета Ина Форберг.
Таким образом, результаты исследования подтвердили, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов явно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.
Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В ее основе — диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия.
По статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только три процента преодолевают 15-летний рубеж.
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