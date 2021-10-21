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Обнаружена связь между COVID-19 и опасными болезнями мозга - РИА Новости, 21.10.2021
Названо новое неожиданное последствие ковида
Некоторые вирусные инфекции, в том числе COVID-19, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщили ученые Боннского университета... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:05
2021-10-21T16:49
германия
nature communications
болезнь альцгеймера
болезнь паркинсона
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Некоторые вирусные инфекции, в том числе COVID-19, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщили ученые Боннского университета (Германия). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.Авторы работы показали, что определенные вирусные молекулы способствуют межклеточному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Подобное явление также наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.Ученые провели обширную серию экспериментов с различными культурами клеток. Имитируя то, что происходит в результате инфекции, они заставляли клетки производить вирусные белки. В качестве примеров выбрали два: спайковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита VSV-G, который встречается в патогене, поражающем крупный рогатый скот и других животных.Таким образом, результаты исследования подтвердили, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов явно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В ее основе — диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. По статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только три процента преодолевают 15-летний рубеж.
https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html
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германия, nature communications, болезнь альцгеймера, болезнь паркинсона, коронавирус covid-19
16:05 21.10.2021 (обновлено: 16:49 21.10.2021)
 
Обнаружена связь между COVID-19 и опасными болезнями мозга

Ученые из Германии: COVID-19 повышает риск развития опасных болезней мозга

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Некоторые вирусные инфекции, в том числе COVID-19, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, сообщили ученые Боннского университета (Германия). Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Авторы работы показали, что определенные вирусные молекулы способствуют межклеточному распространению агрегатов неправильно свернутых белков. Подобное явление также наблюдается при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.
КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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Ученые провели обширную серию экспериментов с различными культурами клеток. Имитируя то, что происходит в результате инфекции, они заставляли клетки производить вирусные белки. В качестве примеров выбрали два: спайковый белок возбудителя COVID-19 и гликопротеин вируса везикулярного стоматита VSV-G, который встречается в патогене, поражающем крупный рогатый скот и других животных.
"Мы смогли показать, что вирусные белки включены как в клеточную мембрану, так и во внеклеточные везикулы. Их присутствие повышает распространение белковых агрегатов между клетками как за счет прямого контакта клеток, так и за счет внеклеточных пузырьков", — объяснила профессор Боннского университета Ина Форберг.
Таким образом, результаты исследования подтвердили, что независимо от типа тестируемых клеток, продуцирующих белки с патологией, присутствие вирусов явно увеличивает распространение неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.
Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В ее основе — диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия.
По статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет и только три процента преодолевают 15-летний рубеж.
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Распространение коронавирусаГерманияNature Communicationsболезнь АльцгеймераБолезнь ПаркинсонаКоронавирус COVID-19
 
 
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