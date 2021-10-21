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В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими и ввел дополнительные ограничения в этот период. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-21T17:52

2021-10-21T17:52

2021-10-22T00:35

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими и ввел дополнительные ограничения в этот период.Как пояснил глава города, это необходимо, чтобы сдержать распространение коронавируса. По его словам, сейчас ситуация в столице развивается по самому плохому сценарию. За прошлые сутки в Москве выявили 7897 заражений SARS-CoV-2, 77 человек скончались. По всей стране зафиксировали новые максимумы по числу заболевших (36 339) и умерших (1036) от COVID-19.Ограничения для предприятийС 28 октября по 7 ноября прекратят работу предприятия сферы торговли и услуг, общепита, спорта, культуры и отдыха, развлечений. Исключения составляют организации, занимающиеся продажей лекарств, продуктов питания и других товаров первой необходимости.Рестораны и кафе могут обслуживать посетителей навынос и доставку.Оказание госуслуг в центрах "Мои документы", кроме срочной регистрации актов гражданского состояния, приостановят. Государственные услуги можно будет получить в электронном формате.Проведение массовых мероприятий запрещено — за исключением тех, которые разрешат органы государственной власти или согласует городское управление Роспотребнадзора.Медицинские организации будут оказывать плановую помощь и экстренную медицинскую помощь.Театры и музеи продолжат работу, однако вход туда будет организован с помощью QR-кодов. Заполняемость помещения не должна превышать 50 процентов.Каникулы в школах и детсадахВ школах и детских садах в это время будут каникулы. Кружки и секции приостанавят работу. Дошкольников, которых не с кем оставить дома, можно будет отправить в дежурные группы.Высшие и средние профессиональные учебные заведения будут организовывать учебный процесс дистанционно.Предписания после 7 ноябряПосле ноябрьских праздников для пенсинеров и людей с хроническими заболеваниями приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не затронет переболевших и вакцинированных.Транспортные карты разблокируют уже после первой прививки.Театры и музеи продолжат работу с допуском по QR-кода, максимальную заполняемость установят в 70 процентов. Массовые мероприятия также будут должны использовать QR-систему, если там будет находиться более 500 человек. При этом организаторам мероприятий с меньшим числом участников также рекомендуют принять аналогичные меры."Возможность побыть с семьей"Как отметил Собянин, нерабочие дни — это возможность немного отдохнуть и сохранить "жизни и здоровье многих людей". После этого столица сможет вернуться к обычной жизни.Он сравнил этот период с жаропонижающим при болезни."Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами", — пояснил он.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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