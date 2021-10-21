https://ria.ru/20211021/moskva-1755573690.html

В мэрии Москвы объяснили продолжительность нерабочих дней

В мэрии Москвы объяснили продолжительность нерабочих дней - РИА Новости, 21.10.2021

В мэрии Москвы объяснили продолжительность нерабочих дней

По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:35

2021-10-21T13:35

2021-10-21T13:58

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Для эпидканикул специально выбран период, который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. Например, на неделе с 1 ноября ожидалось только три рабочих дня, и многие запланировали отпуск на это время. Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода", - рассказала Ракова.По её словам, этот период должен помочь городу бороться с вирусом, но эффект эпидканикул наибольшим образом зависит от совместного ответственного поведения горожан."Это время лучше всего провести с семьей и близкими, побыть дома, отправиться на дачу узким кругом, максимально сократив число контактов", - отметила она.

https://ria.ru/20211021/rospotrebnadzor-1755560326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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