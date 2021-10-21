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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/moskva-1755573690.html
В мэрии Москвы объяснили продолжительность нерабочих дней
В мэрии Москвы объяснили продолжительность нерабочих дней - РИА Новости, 21.10.2021
В мэрии Москвы объяснили продолжительность нерабочих дней
По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:35
2021-10-21T13:58
распространение коронавируса
анастасия ракова
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Для эпидканикул специально выбран период, который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. Например, на неделе с 1 ноября ожидалось только три рабочих дня, и многие запланировали отпуск на это время. Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода", - рассказала Ракова.По её словам, этот период должен помочь городу бороться с вирусом, но эффект эпидканикул наибольшим образом зависит от совместного ответственного поведения горожан."Это время лучше всего провести с семьей и близкими, побыть дома, отправиться на дачу узким кругом, максимально сократив число контактов", - отметила она.
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анастасия ракова , общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:35 21.10.2021 (обновлено: 13:58 21.10.2021)
 
В мэрии Москвы объяснили продолжительность нерабочих дней

Заммэра Ракова: разобщение на 11 дней покроет два инкубационных периода дельта-штамма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Для эпидканикул специально выбран период, который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. Например, на неделе с 1 ноября ожидалось только три рабочих дня, и многие запланировали отпуск на это время. Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода", - рассказала Ракова.
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По её словам, этот период должен помочь городу бороться с вирусом, но эффект эпидканикул наибольшим образом зависит от совместного ответственного поведения горожан.
"Это время лучше всего провести с семьей и близкими, побыть дома, отправиться на дачу узким кругом, максимально сократив число контактов", - отметила она.
 
Распространение коронавирусаАнастасия РаковаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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