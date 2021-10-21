https://ria.ru/20211021/moskva-1755553235.html

В Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

В Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

В Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

В Москве в связи с распространением COVID устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:18

2021-10-21T12:18

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве в связи с распространением COVID устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра столицы."В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года №595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г." установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни", - говорится в указе.

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