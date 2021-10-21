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Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года
Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года - РИА Новости, 21.10.2021
Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года
Ночь на пятницу в Москве станет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года, ожидается до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:47
2021-10-21T08:47
2021-10-21T11:36
общество
москва
погода
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ночь на пятницу в Москве станет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года, ожидается до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ближайшую ночь мы остаемся в теплом секторе антициклона, эта река сырого, но теплого морского воздуха продолжит к нам поступать. Соответственно, температура ночью в Москве окажется на уровне плюс девяти-одиннадцати, в Подмосковье плюс семь-двенадцать, и это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября. По крайней мере, за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведет свою историю с 1948-го, то есть за 73 года ближайшая ночь будет самой теплой", — сообщил Тишковец.Ранее он рассказал агентству, что в четверг в Москве потеплеет до плюс 13 градусов, что является климатической нормой конца сентября.Он подчеркнул, что ночная температура на уровне плюс десяти — это практически летние показатели. "Это теплее, чем положено в мае или сентябре (плюс семь), и почти так же тепло, как летом, когда ночная температура плюс 11-13", — рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20211021/moskva-1755513751.html
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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец
08:47 21.10.2021 (обновлено: 11:36 21.10.2021)
Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года
Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года, ожидается плюс 11