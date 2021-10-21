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Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года
Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года - РИА Новости, 21.10.2021
Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года
Ночь на пятницу в Москве станет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года, ожидается до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:47
2021-10-21T11:36
общество
москва
погода
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ночь на пятницу в Москве станет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года, ожидается до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ближайшую ночь мы остаемся в теплом секторе антициклона, эта река сырого, но теплого морского воздуха продолжит к нам поступать. Соответственно, температура ночью в Москве окажется на уровне плюс девяти-одиннадцати, в Подмосковье плюс семь-двенадцать, и это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября. По крайней мере, за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведет свою историю с 1948-го, то есть за 73 года ближайшая ночь будет самой теплой", — сообщил Тишковец.Ранее он рассказал агентству, что в четверг в Москве потеплеет до плюс 13 градусов, что является климатической нормой конца сентября.Он подчеркнул, что ночная температура на уровне плюс десяти — это практически летние показатели. "Это теплее, чем положено в мае или сентябре (плюс семь), и почти так же тепло, как летом, когда ночная температура плюс 11-13", — рассказал Тишковец.
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московская область (подмосковье)
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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец
08:47 21.10.2021 (обновлено: 11:36 21.10.2021)
 
Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года

Ночь на пятницу в Москве станет самой теплой для 22 октября за 73 года, ожидается плюс 11

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожие в сквере на улице Гарибальди в Москве
Прохожие в сквере на улице Гарибальди в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ночь на пятницу в Москве станет рекордно теплой для 22 октября за последние 73 года, ожидается до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ближайшую ночь мы остаемся в теплом секторе антициклона, эта река сырого, но теплого морского воздуха продолжит к нам поступать. Соответственно, температура ночью в Москве окажется на уровне плюс девяти-одиннадцати, в Подмосковье плюс семь-двенадцать, и это будет абсолютный температурный рекорд за ночь для 22 октября. По крайней мере, за всю историю метеорологических наблюдений на базовой станции ВДНХ, которая ведет свою историю с 1948-го, то есть за 73 года ближайшая ночь будет самой теплой", — сообщил Тишковец.
Ранее он рассказал агентству, что в четверг в Москве потеплеет до плюс 13 градусов, что является климатической нормой конца сентября.
Он подчеркнул, что ночная температура на уровне плюс десяти — это практически летние показатели. "Это теплее, чем положено в мае или сентябре (плюс семь), и почти так же тепло, как летом, когда ночная температура плюс 11-13", — рассказал Тишковец.
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
08:00
Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов
 
ОбществоМоскваПогодаМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
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