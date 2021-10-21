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Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств
Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств - РИА Новости, 21.10.2021
Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств
В текущем году Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:16
2021-10-21T08:16
экономика
москва
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В текущем году Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале мэра Москвы."За девять месяцев 2021 года Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей. Этому способствовало применение цифровых технологий, уточнение потребностей заказчиками и экспертиза начальных цен", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По его словам, добиться существенной экономии удалось благодаря нескольким факторам.Отмечается, что в текущем году для закупки товаров и услуг для столичных нужд объявили тендеры на сумму 704,6 миллиарда рублей. На данный момент продукцию московским заказчикам предлагают 240 тысяч поставщиков из всех российских регионов. Это число увеличилось в сравнении с 2020 (205 тысяч) и 2019 (160 тысяч) годами, что приводит к росту конкуренции."Если за девять месяцев 2019-го на один лот приходилось в среднем 3,9 участника, а за три квартала прошлого года - 4,5 участника, то за девять месяцев текущего года этот показатель составил 4,9 участника", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210501/stroitelstvo-1730836799.html
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экономика, москва, владимир ефимов (политик)
08:16 21.10.2021
 
Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств

Москва сэкономила на закупках более 120 миллиардов рублей с начала года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В текущем году Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"За девять месяцев 2021 года Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей. Этому способствовало применение цифровых технологий, уточнение потребностей заказчиками и экспертиза начальных цен", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Москва сэкономила 34,6 миллиарда рублей благодаря госэкспертизе строек
По его словам, добиться существенной экономии удалось благодаря нескольким факторам.
"Так, экспертиза начальной максимальной цены контракта, которая проводится на этапе подготовки закупок, позволила сэкономить 68,9 миллиарда рублей средств столичного бюджета, на этапе обоснования потребностей заказчиками удалось выиграть 1,9 миллиарда рублей, а еще 50 миллиардов рублей - непосредственно при проведении конкурентных процедур. Число поставщиков товаров для города постоянно растет, это повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта", - рассказал Ефимов.
Отмечается, что в текущем году для закупки товаров и услуг для столичных нужд объявили тендеры на сумму 704,6 миллиарда рублей. На данный момент продукцию московским заказчикам предлагают 240 тысяч поставщиков из всех российских регионов. Это число увеличилось в сравнении с 2020 (205 тысяч) и 2019 (160 тысяч) годами, что приводит к росту конкуренции.
"Если за девять месяцев 2019-го на один лот приходилось в среднем 3,9 участника, а за три квартала прошлого года - 4,5 участника, то за девять месяцев текущего года этот показатель составил 4,9 участника", - говорится в сообщении.
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