https://ria.ru/20211021/moskva-1755514600.html

Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств

Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств - РИА Новости, 21.10.2021

Москва сэкономила на закупках более 17 процентов бюджетных средств

В текущем году Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:16

2021-10-21T08:16

2021-10-21T08:16

экономика

москва

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В текущем году Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале мэра Москвы."За девять месяцев 2021 года Москва сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составило 120,8 миллиарда рублей. Этому способствовало применение цифровых технологий, уточнение потребностей заказчиками и экспертиза начальных цен", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.По его словам, добиться существенной экономии удалось благодаря нескольким факторам.Отмечается, что в текущем году для закупки товаров и услуг для столичных нужд объявили тендеры на сумму 704,6 миллиарда рублей. На данный момент продукцию московским заказчикам предлагают 240 тысяч поставщиков из всех российских регионов. Это число увеличилось в сравнении с 2020 (205 тысяч) и 2019 (160 тысяч) годами, что приводит к росту конкуренции."Если за девять месяцев 2019-го на один лот приходилось в среднем 3,9 участника, а за три квартала прошлого года - 4,5 участника, то за девять месяцев текущего года этот показатель составил 4,9 участника", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210501/stroitelstvo-1730836799.html

https://realty.ria.ru/20210309/seti-1600467064.html

москва

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экономика, москва, владимир ефимов (политик)