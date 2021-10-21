https://ria.ru/20211021/moskva-1755513751.html
Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов
Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов - РИА Новости, 21.10.2021
Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов
Взрывной всплеск температуры до плюс 13 градусов, местами небольшие дожди и резкое падение атмосферного давления ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:00
2021-10-21T08:00
2021-10-21T08:12
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755277811_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b8390d990dbe4bf0e4a43e761628e25.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывной всплеск температуры до плюс 13 градусов, местами небольшие дожди и резкое падение атмосферного давления ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мы ожидаем сегодня облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможны небольшие дожди. В столице сегодня взрывной всплеск температуры до плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - плюс 9-14. По сути, нас природа перебросила в климатическое прошлое на месяц назад, такая температура соответствует многолетним показателям конца сентября",- сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, плотный, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Это, по словам синоптика, скажется на самочувствии метеозависимых людей.
https://ria.ru/20211020/pogoda-1755437017.html
https://ria.ru/20211020/moskva-1755385939.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755277811_282:380:2506:2048_1920x0_80_0_0_aa1d11651a06adb4a5fe88c2d9ecf23c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
08:00 21.10.2021 (обновлено: 08:12 21.10.2021)
Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов
Потепление до плюс 13, дожди и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве в четверг