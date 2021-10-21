https://ria.ru/20211021/moskva-1755513751.html

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов - РИА Новости, 21.10.2021

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов

Взрывной всплеск температуры до плюс 13 градусов, местами небольшие дожди и резкое падение атмосферного давления ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:12

общество

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрывной всплеск температуры до плюс 13 градусов, местами небольшие дожди и резкое падение атмосферного давления ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мы ожидаем сегодня облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, местами возможны небольшие дожди. В столице сегодня взрывной всплеск температуры до плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - плюс 9-14. По сути, нас природа перебросила в климатическое прошлое на месяц назад, такая температура соответствует многолетним показателям конца сентября",- сказал Тишковец.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, плотный, 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет стремительно падать и составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Это, по словам синоптика, скажется на самочувствии метеозависимых людей.

https://ria.ru/20211020/pogoda-1755437017.html

https://ria.ru/20211020/moskva-1755385939.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода