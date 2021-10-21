https://ria.ru/20211021/morozy-1755666272.html

Тепла не ждать: москвичей предупредили о скором приходе морозов

Москвичей предупредили о морозах - РИА Новости, 21.10.2021

Тепла не ждать: москвичей предупредили о скором приходе морозов

Похолодание до минус шести градусов ожидается в Москве в ночь на понедельник, сообщили в Гидрометцентре. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:55

2021-10-21T18:55

2021-10-21T22:00

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Похолодание до минус шести градусов ожидается в Москве в ночь на понедельник, сообщили в Гидрометцентре.На фоне роста атмосферного давления в понедельник, 25 октября, ожидается переменная облачность без осадков и существенное похолодание."Температура понизится до минус шести — одного градуса. Днем будет не выше нуля — плюс пяти", — предупредили специалисты.Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.Во вторник сохранится облачная погода, с прояснениями, без осадков. Ночью ожидаются морозы до пяти градусов, днем потеплеет до плюс семи. Юго-западный ветер разгонится до восьми метров в секунду.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр