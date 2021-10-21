https://ria.ru/20211021/morozy-1755666272.html
Тепла не ждать: москвичей предупредили о скором приходе морозов
Москвичей предупредили о морозах - РИА Новости, 21.10.2021
Тепла не ждать: москвичей предупредили о скором приходе морозов
Похолодание до минус шести градусов ожидается в Москве в ночь на понедельник, сообщили в Гидрометцентре. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:55
2021-10-21T18:55
2021-10-21T22:00
общество
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148523/33/1485233338_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7b882c8d3d91f12dc70c196679125dd3.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Похолодание до минус шести градусов ожидается в Москве в ночь на понедельник, сообщили в Гидрометцентре.На фоне роста атмосферного давления в понедельник, 25 октября, ожидается переменная облачность без осадков и существенное похолодание."Температура понизится до минус шести — одного градуса. Днем будет не выше нуля — плюс пяти", — предупредили специалисты.Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.Во вторник сохранится облачная погода, с прояснениями, без осадков. Ночью ожидаются морозы до пяти градусов, днем потеплеет до плюс семи. Юго-западный ветер разгонится до восьми метров в секунду.
https://ria.ru/20211020/pogoda-1755421014.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148523/33/1485233338_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2d609028f4208e0f1f12b58dace2530c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр
18:55 21.10.2021 (обновлено: 22:00 21.10.2021)
Москвичей предупредили о морозах
Гидрометцентр предупредил москвичей о морозах до минус шести градусов
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Похолодание до минус шести градусов ожидается в Москве
в ночь на понедельник, сообщили в Гидрометцентре
.
"Очередной атлантический циклон не сможет удержать в Московском регионе теплую погоду", — говорится в прогнозе синоптиков.
На фоне роста атмосферного давления в понедельник, 25 октября, ожидается переменная облачность без осадков и существенное похолодание.
"Температура понизится до минус шести — одного градуса. Днем будет не выше нуля — плюс пяти", — предупредили специалисты.
Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.
Во вторник сохранится облачная погода, с прояснениями, без осадков. Ночью ожидаются морозы до пяти градусов, днем потеплеет до плюс семи. Юго-западный ветер разгонится до восьми метров в секунду.