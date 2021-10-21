Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211021/monastyr-1755678807.html
В монастыре в центре Москвы опровергли информацию о бездомных котах
В монастыре в центре Москвы опровергли информацию о бездомных котах - РИА Новости, 21.10.2021
В монастыре в центре Москвы опровергли информацию о бездомных котах
В Новодевичьем монастыре опровергли информацию о питомцах, проживающих на территории обители. В СМИ писали, что монастырских котов было решено в срочном порядке РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:43
2021-10-21T19:43
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39670/25/396702527_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5cb6b14bb6cfe8df40403b6cf28499e0.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости, Никита Бизин. В Новодевичьем монастыре опровергли информацию о питомцах, проживающих на территории обители. В СМИ писали, что монастырских котов было решено в срочном порядке выгнать. Как на самом деле, разбирался корреспондент РИА Новости.Согласно опубликованной ранее информации, коты мешают проведению ремонтных работ на территории монастыря. Поэтому, как писали в СМИ, руководство обители рушило их выгнать."О том, что котов выгоняют из монастыря, слышу впервые. Дело в том, что реставрация Новодевичьего идет уже восемь лет. Если бы коты действительно мешали, то их выселили бы сразу, а не спустя столько лет", – говорит служащий в обители священник Максим Янышевский.Клирик также отметил, что коты жили в монастыре всегда. Раньше их держали для ловли мышей. Со временем проблема грызунов отпала и должность мышеловов стала почетной. Никто усатых не собирался выгонять.Чтобы в этом убедиться, по словам священника, достаточно прогуляться по монастырской территории – где-нибудь да пробежит один-два."Всему виной погода, - объяснили в свечной лавке одного из храмов обители, - сыро, холодно, дождь идет. Не располагает к прогулке. Кормушки поэтому тоже убрали в помещение. А в теплое время коты, в основном, крутятся около трапезной, где их и подкармливают".На территории реставрируемого монастыря стоят бытовки, в которых живут рабочие. Там-то и обитает большинство монастырских котов."Там сухо и тепло, поэтому они, в основном, там ютятся. А так, коты здесь везде бродят. Все уже привыкли, что они, например, по строительным лесам бегают. Мы их стараемся по возможности пристраивать в добрые руки. В ветеринарную клинику относим, чтобы стерилизовать", – рассказал сотрудник охраны.Несмотря на сообщения СМИ, котов не выгнали даже в период масштабного ремонта. О них заботятся сотрудницы монастырского музея."Я ищу, куда их можно пристроить. Немало сил и средств на это потратила. О том, что их собираются выгнать из монастыря, слышу впервые. Не хотелось бы, чтобы так вышло. Ведь тогда они точно не нужны будут никому", – говорит сотрудница музея Ирина.К слову, в ветеринарной клинике недалеко от Новодевичьего монастыря подтвердили, что к ним часто приносят из обители котов и кошек на кастрацию или стерилизацию.
https://ria.ru/20210727/freska-1743104906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39670/25/396702527_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c7a95c46acb85b1aaaec2edf4c9f6d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия
19:43 21.10.2021
 

В монастыре в центре Москвы опровергли информацию о бездомных котах

© РИА Новости / Анастасия ВдовенкоНоводевичий монастырь.
Новодевичий монастырь. - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Вдовенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости, Никита Бизин. В Новодевичьем монастыре опровергли информацию о питомцах, проживающих на территории обители. В СМИ писали, что монастырских котов было решено в срочном порядке выгнать. Как на самом деле, разбирался корреспондент РИА Новости.
Согласно опубликованной ранее информации, коты мешают проведению ремонтных работ на территории монастыря. Поэтому, как писали в СМИ, руководство обители рушило их выгнать.
"О том, что котов выгоняют из монастыря, слышу впервые. Дело в том, что реставрация Новодевичьего идет уже восемь лет. Если бы коты действительно мешали, то их выселили бы сразу, а не спустя столько лет", – говорит служащий в обители священник Максим Янышевский.
Клирик также отметил, что коты жили в монастыре всегда. Раньше их держали для ловли мышей. Со временем проблема грызунов отпала и должность мышеловов стала почетной. Никто усатых не собирался выгонять.
Чтобы в этом убедиться, по словам священника, достаточно прогуляться по монастырской территории – где-нибудь да пробежит один-два.
© РИА Новости / Никита Бизин Коты на территории Новодевичьего монастыря
Коты на территории Новодевичьего монастыря - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Никита Бизин
Коты на территории Новодевичьего монастыря
"Всему виной погода, - объяснили в свечной лавке одного из храмов обители, - сыро, холодно, дождь идет. Не располагает к прогулке. Кормушки поэтому тоже убрали в помещение. А в теплое время коты, в основном, крутятся около трапезной, где их и подкармливают".
На территории реставрируемого монастыря стоят бытовки, в которых живут рабочие. Там-то и обитает большинство монастырских котов.
"Там сухо и тепло, поэтому они, в основном, там ютятся. А так, коты здесь везде бродят. Все уже привыкли, что они, например, по строительным лесам бегают. Мы их стараемся по возможности пристраивать в добрые руки. В ветеринарную клинику относим, чтобы стерилизовать", – рассказал сотрудник охраны.
© РИА Новости / Никита Бизин Коты на территории Новодевичьего монастыря
Коты на территории Новодевичьего монастыря - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Никита Бизин
Коты на территории Новодевичьего монастыря
Несмотря на сообщения СМИ, котов не выгнали даже в период масштабного ремонта. О них заботятся сотрудницы монастырского музея.
"Я ищу, куда их можно пристроить. Немало сил и средств на это потратила. О том, что их собираются выгнать из монастыря, слышу впервые. Не хотелось бы, чтобы так вышло. Ведь тогда они точно не нужны будут никому", – говорит сотрудница музея Ирина.
К слову, в ветеринарной клинике недалеко от Новодевичьего монастыря подтвердили, что к ним часто приносят из обители котов и кошек на кастрацию или стерилизацию.
Раскопки в Новодевичьем монастыре - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 14:40Культура
В Новодевичьем монастыре нашли две фрески времен Бориса Годунова
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака