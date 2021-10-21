https://ria.ru/20211021/monastyr-1755678807.html

В монастыре в центре Москвы опровергли информацию о бездомных котах

В монастыре в центре Москвы опровергли информацию о бездомных котах - РИА Новости, 21.10.2021

В монастыре в центре Москвы опровергли информацию о бездомных котах

В Новодевичьем монастыре опровергли информацию о питомцах, проживающих на территории обители. В СМИ писали, что монастырских котов было решено в срочном порядке РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:43

2021-10-21T19:43

2021-10-21T19:43

религия

религия

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости, Никита Бизин. В Новодевичьем монастыре опровергли информацию о питомцах, проживающих на территории обители. В СМИ писали, что монастырских котов было решено в срочном порядке выгнать. Как на самом деле, разбирался корреспондент РИА Новости.Согласно опубликованной ранее информации, коты мешают проведению ремонтных работ на территории монастыря. Поэтому, как писали в СМИ, руководство обители рушило их выгнать."О том, что котов выгоняют из монастыря, слышу впервые. Дело в том, что реставрация Новодевичьего идет уже восемь лет. Если бы коты действительно мешали, то их выселили бы сразу, а не спустя столько лет", – говорит служащий в обители священник Максим Янышевский.Клирик также отметил, что коты жили в монастыре всегда. Раньше их держали для ловли мышей. Со временем проблема грызунов отпала и должность мышеловов стала почетной. Никто усатых не собирался выгонять.Чтобы в этом убедиться, по словам священника, достаточно прогуляться по монастырской территории – где-нибудь да пробежит один-два."Всему виной погода, - объяснили в свечной лавке одного из храмов обители, - сыро, холодно, дождь идет. Не располагает к прогулке. Кормушки поэтому тоже убрали в помещение. А в теплое время коты, в основном, крутятся около трапезной, где их и подкармливают".На территории реставрируемого монастыря стоят бытовки, в которых живут рабочие. Там-то и обитает большинство монастырских котов."Там сухо и тепло, поэтому они, в основном, там ютятся. А так, коты здесь везде бродят. Все уже привыкли, что они, например, по строительным лесам бегают. Мы их стараемся по возможности пристраивать в добрые руки. В ветеринарную клинику относим, чтобы стерилизовать", – рассказал сотрудник охраны.Несмотря на сообщения СМИ, котов не выгнали даже в период масштабного ремонта. О них заботятся сотрудницы монастырского музея."Я ищу, куда их можно пристроить. Немало сил и средств на это потратила. О том, что их собираются выгнать из монастыря, слышу впервые. Не хотелось бы, чтобы так вышло. Ведь тогда они точно не нужны будут никому", – говорит сотрудница музея Ирина.К слову, в ветеринарной клинике недалеко от Новодевичьего монастыря подтвердили, что к ним часто приносят из обители котов и кошек на кастрацию или стерилизацию.

https://ria.ru/20210727/freska-1743104906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия