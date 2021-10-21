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Джейсон Момоа получил много травм на съемках сиквела "Аквамена"
Джейсон Момоа получил много травм на съемках сиквела "Аквамена" - РИА Новости, 21.10.2021
Джейсон Момоа получил много травм на съемках сиквела "Аквамена"
Джейсон Момоа в эфире шоу Эллен Дедженерес рассказал о том, что получил множество травм на съемках сиквела "Аквамена". Об этом сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T01:56
2021-10-21T01:56
2021-10-21T01:56
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Джейсон Момоа в эфире шоу Эллен Дедженерес рассказал о том, что получил множество травм на съемках сиквела "Аквамена". Об этом сообщает Entertainment Tonight.Дедженерес заметила, что Джейсон часто получает травмы на съемках. Однако актер, судя по его ответу, старается не фокусироваться на ранах."Я полностью выкладываюсь на площадке. Я люблю свою работу и иногда слишком взволнован. К тому же есть еще такая вещь, как возраст. Я стареющий супергерой", — признался артист.Премьера первого фильма об Аквамене состоялась в 2018 году. Ленту тепло приняли критики и зрители. Картина заработала больше миллиарда долларов. Сиквел называется "Аквамен и Затерянное Королевство". Его режиссер — специалист по хоррорам Джеймс Ван, снявший оригинальный фильм и создавший "Пилу" и франшизу "Заклятие". Второй фильм об Аквамене выйдет в российский прокат 15 декабря 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, джейсон момоа, эллен дедженерес
Джейсон Момоа получил много травм на съемках сиквела "Аквамена"
Джейсон Момоа рассказал, что получил много травм на съемках сиквела "Аквамена"
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Джейсон Момоа в эфире шоу Эллен Дедженерес рассказал о том, что получил множество травм на съемках сиквела "Аквамена". Об этом сообщает
Entertainment Tonight.
"Я старею, вот, что произошло. Я повредил глаза, потом надо будет оперировать. У меня грыжа и ребра сломаны. Да меня там просто избивают, но это будет отличный фильм, он тебе понравится", — обратился к журналистке Момоа.
Дедженерес заметила, что Джейсон часто получает травмы на съемках. Однако актер, судя по его ответу, старается не фокусироваться на ранах.
"Я полностью выкладываюсь на площадке. Я люблю свою работу и иногда слишком взволнован. К тому же есть еще такая вещь, как возраст. Я стареющий супергерой", — признался артист.
Премьера первого фильма об Аквамене состоялась в 2018 году. Ленту тепло приняли критики и зрители. Картина заработала больше миллиарда долларов.
Сиквел называется "Аквамен и Затерянное Королевство". Его режиссер — специалист по хоррорам Джеймс Ван, снявший оригинальный фильм и создавший "Пилу" и франшизу "Заклятие".
Второй фильм об Аквамене выйдет в российский прокат 15 декабря 2022 года.