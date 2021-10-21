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Краснодарский край
https://ria.ru/20211021/moloko-1755704141.html
Производство молока на Кубани выросло на 15 процентов за пять лет
Производство молока на Кубани выросло на 15 процентов за пять лет - РИА Новости, 21.10.2021
Производство молока на Кубани выросло на 15 процентов за пять лет
За последние пять лет производство молока на Кубани выросло на 15%, мяса – более чем на 10%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T22:30
2021-10-21T22:31
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. За последние пять лет производство молока на Кубани выросло на 15%, мяса – более чем на 10%, сообщает администрация региона."За последние 5 лет производство молока в крае выросло на 15%, мяса – более чем на 10%. На стабильно высоком уровне держится поголовье КРС – по численности коров край входит в ТОП-10 регионов страны", - говорится в сообщении.С начала текущего года объем производства молока превысил 1,1 миллиона тонн."К концу 2021 года выйдем на показатель в 1,5 миллиона тонн. Но для полной самообеспеченности края этого объема еще недостаточно. Нам нужно ежегодно получать около 2 миллионов тонн молока, сегодня это первостепенная задача для отрасли", - приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Коробки.Он добавил, что при поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева отрасль активно субсидируется – только в этом году на поддержку выделено более 1,6 миллиарда рублей. "С учетом эффективности господдержки, где на каждый рубль краевых средств приходится почти 4 рубля налоговых поступлений, в 2022 году все программы сохранят", - уточнили краевые власти.
https://ria.ru/20211020/znak-1755486077.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
22:30 21.10.2021 (обновлено: 22:31 21.10.2021)
 

Производство молока на Кубани выросло на 15 процентов за пять лет

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. За последние пять лет производство молока на Кубани выросло на 15%, мяса – более чем на 10%, сообщает администрация региона.
"За последние 5 лет производство молока в крае выросло на 15%, мяса – более чем на 10%. На стабильно высоком уровне держится поголовье КРС – по численности коров край входит в ТОП-10 регионов страны", - говорится в сообщении.
С начала текущего года объем производства молока превысил 1,1 миллиона тонн.
"К концу 2021 года выйдем на показатель в 1,5 миллиона тонн. Но для полной самообеспеченности края этого объема еще недостаточно. Нам нужно ежегодно получать около 2 миллионов тонн молока, сегодня это первостепенная задача для отрасли", - приводятся в сообщении слова замгубернатора края Андрея Коробки.
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Он добавил, что при поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева отрасль активно субсидируется – только в этом году на поддержку выделено более 1,6 миллиарда рублей. "С учетом эффективности господдержки, где на каждый рубль краевых средств приходится почти 4 рубля налоговых поступлений, в 2022 году все программы сохранят", - уточнили краевые власти.

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