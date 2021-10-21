https://ria.ru/20211021/moloko-1755552132.html

В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока

В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока - РИА Новости, 21.10.2021

В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока

Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T12:13

2021-10-21T12:13

2021-10-21T12:13

ставропольский край

ставропольский край

молочные продукты

молоко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eab6fbac2420b28ff85221c1b221a249.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях производство увеличили на 3% и оно достигло 102 тысяч литров, сообщает региональный Минсельхоз."По оперативным данным краевого аграрного ведомства, в регионе с начала года произведено 375 тысяч литров молока. В том числе 102 тысяч литров получили в крупных сельхозпредприятиях, что на 3% больше аналогичного периода 2020 года", - сообщил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.Кроме того, как отметил Крисан, на Ставрополье животноводство молочного направления во многом развивается за счет высокопродуктивного крупного рогатого скота (КРС)."За последние три года в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" сельхозтоваропроизводители региона получили 475,7 миллиона рублей компенсации на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления", - уточнил он.Заметный вклад в наращивание объемов производства молока на Ставрополье вносят фермеры-грантополучатели. Благодаря упрочению своих позиций за последние пять лет крупные фермерские хозяйства (КФХ) увеличили производство молока на 40%, а доля фермерских хозяйств края в общем производстве молока выросла с 5% до 9,5%.Он уточнил, что в регионе производством молока занимается 440 крупных фермерских хозяйств, что составляет 28% от общей численности сельхозпредприятий.Кроме того, в текущем году из разных источников финансирования объем возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока в крае составил 148,9 миллиона рублей. Субсидию получили 39 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. При себестоимости молока 25-27 рублей за литр компенсация в 2021 году составила 10% на литр.

https://ria.ru/20211019/svinina-1755202946.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, молочные продукты, молоко