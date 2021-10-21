Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20211021/moloko-1755552132.html
В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока
В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока - РИА Новости, 21.10.2021
В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока
Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:13
ставропольский край
ставропольский край
молочные продукты
молоко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eab6fbac2420b28ff85221c1b221a249.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях производство увеличили на 3% и оно достигло 102 тысяч литров, сообщает региональный Минсельхоз."По оперативным данным краевого аграрного ведомства, в регионе с начала года произведено 375 тысяч литров молока. В том числе 102 тысяч литров получили в крупных сельхозпредприятиях, что на 3% больше аналогичного периода 2020 года", - сообщил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.Кроме того, как отметил Крисан, на Ставрополье животноводство молочного направления во многом развивается за счет высокопродуктивного крупного рогатого скота (КРС)."За последние три года в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" сельхозтоваропроизводители региона получили 475,7 миллиона рублей компенсации на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления", - уточнил он.Заметный вклад в наращивание объемов производства молока на Ставрополье вносят фермеры-грантополучатели. Благодаря упрочению своих позиций за последние пять лет крупные фермерские хозяйства (КФХ) увеличили производство молока на 40%, а доля фермерских хозяйств края в общем производстве молока выросла с 5% до 9,5%.Он уточнил, что в регионе производством молока занимается 440 крупных фермерских хозяйств, что составляет 28% от общей численности сельхозпредприятий.Кроме того, в текущем году из разных источников финансирования объем возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока в крае составил 148,9 миллиона рублей. Субсидию получили 39 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. При себестоимости молока 25-27 рублей за литр компенсация в 2021 году составила 10% на литр.
https://ria.ru/20211019/svinina-1755202946.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d5851450de5ca07ed9a68a999f45eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, молочные продукты, молоко
12:13 21.10.2021
 

В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолоко в бутылках
Молоко в бутылках - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях производство увеличили на 3% и оно достигло 102 тысяч литров, сообщает региональный Минсельхоз.
"По оперативным данным краевого аграрного ведомства, в регионе с начала года произведено 375 тысяч литров молока. В том числе 102 тысяч литров получили в крупных сельхозпредприятиях, что на 3% больше аналогичного периода 2020 года", - сообщил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 14:07Ставропольский край
На Ставрополье выросло производство свинины
Кроме того, как отметил Крисан, на Ставрополье животноводство молочного направления во многом развивается за счет высокопродуктивного крупного рогатого скота (КРС).
"За последние три года в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" сельхозтоваропроизводители региона получили 475,7 миллиона рублей компенсации на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления", - уточнил он.
Заметный вклад в наращивание объемов производства молока на Ставрополье вносят фермеры-грантополучатели. Благодаря упрочению своих позиций за последние пять лет крупные фермерские хозяйства (КФХ) увеличили производство молока на 40%, а доля фермерских хозяйств края в общем производстве молока выросла с 5% до 9,5%.
"К 2024 году производство молока в фермерских хозяйствах планируется увеличить еще на 52,2 тысячи литров", - сказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.
Он уточнил, что в регионе производством молока занимается 440 крупных фермерских хозяйств, что составляет 28% от общей численности сельхозпредприятий.
Кроме того, в текущем году из разных источников финансирования объем возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока в крае составил 148,9 миллиона рублей. Субсидию получили 39 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. При себестоимости молока 25-27 рублей за литр компенсация в 2021 году составила 10% на литр.
 
Ставропольский крайСтавропольский краймолочные продуктыМолоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:50На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красоты
12:48В Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеев
12:48Кулеба заявил, что Европа будет неполноценной без Украины
12:46Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режим
12:45В Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 лет
12:42Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
12:41В Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людей
12:41Песков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированием
12:40Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дни
12:39В Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощь
12:36В Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
12:36В Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по Украине
12:34Делегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко
12:33Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области
12:32СК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода Донецка
12:29Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим
12:27В Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслуг
12:27Использование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательным
12:26С 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодов
12:26Аптеки в Москве будут работать в нерабочие дни
Лента новостейМолния
На Ямале ввели QR-коды для посещения общепита и салонов красотыВ Подмосковье введут ограничения на посещение театров и музеевКулеба заявил, что Европа будет неполноценной без УкраиныВолодин призвал депутатов Госдумы соблюдать масочный режимВ Подмосковье обязали перевести на удаленку работников старше 60 летОснователь Group-IB не признал вину в госизменеВ Подмосковье ограничат бесплатный проезд в транспорте для пожилых людейПесков призвал разъяснить идею Минцифры о СМИ с иностранным финансированиемРоспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в нерабочие дниВ Москве продолжат оказывать плановую медицинскую помощьВ Подмосковье установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноябряВ Греции высказались о решении патриарха Варфоломея по УкраинеДелегации нескольких стран покинули зал во время выступления Матвиенко Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской областиСК завел дело на украинских силовиков после обстрела пригорода ДонецкаСобянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающимВ Москве в нерабочие дни частично приостановят оказание госуслугИспользование QR-кодов и масок на мероприятиях в Москве станет обязательнымС 8 ноября театры и музеи Москвы продолжат работу с использованием QR-кодовАптеки в Москве будут работать в нерабочие дни