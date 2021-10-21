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В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока
В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока - РИА Новости, 21.10.2021
В сельхозпредприятиях Ставрополья увеличили производство молока
Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:13
2021-10-21T12:13
ставропольский край
ставропольский край
молочные продукты
молоко
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СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях производство увеличили на 3% и оно достигло 102 тысяч литров, сообщает региональный Минсельхоз."По оперативным данным краевого аграрного ведомства, в регионе с начала года произведено 375 тысяч литров молока. В том числе 102 тысяч литров получили в крупных сельхозпредприятиях, что на 3% больше аналогичного периода 2020 года", - сообщил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.Кроме того, как отметил Крисан, на Ставрополье животноводство молочного направления во многом развивается за счет высокопродуктивного крупного рогатого скота (КРС)."За последние три года в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" сельхозтоваропроизводители региона получили 475,7 миллиона рублей компенсации на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления", - уточнил он.Заметный вклад в наращивание объемов производства молока на Ставрополье вносят фермеры-грантополучатели. Благодаря упрочению своих позиций за последние пять лет крупные фермерские хозяйства (КФХ) увеличили производство молока на 40%, а доля фермерских хозяйств края в общем производстве молока выросла с 5% до 9,5%.Он уточнил, что в регионе производством молока занимается 440 крупных фермерских хозяйств, что составляет 28% от общей численности сельхозпредприятий.Кроме того, в текущем году из разных источников финансирования объем возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока в крае составил 148,9 миллиона рублей. Субсидию получили 39 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. При себестоимости молока 25-27 рублей за литр компенсация в 2021 году составила 10% на литр.
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ставропольский край, молочные продукты, молоко
СТАВРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости
. Порядка 375 тысяч литров молока произвели в Ставропольском крае
в текущем году, что соответствуют уровню прошлого года, при этом в крупных сельхозпредприятиях производство увеличили на 3% и оно достигло 102 тысяч литров, сообщает региональный Минсельхоз.
"По оперативным данным краевого аграрного ведомства, в регионе с начала года произведено 375 тысяч литров молока. В том числе 102 тысяч литров получили в крупных сельхозпредприятиях, что на 3% больше аналогичного периода 2020 года", - сообщил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.
Кроме того, как отметил Крисан, на Ставрополье животноводство молочного направления во многом развивается за счет высокопродуктивного крупного рогатого скота (КРС).
"За последние три года в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" сельхозтоваропроизводители региона получили 475,7 миллиона рублей компенсации на приобретение 5,4 тысячи голов племенных телок и нетелей молочного направления", - уточнил он.
Заметный вклад в наращивание объемов производства молока на Ставрополье вносят фермеры-грантополучатели. Благодаря упрочению своих позиций за последние пять лет крупные фермерские хозяйства (КФХ) увеличили производство молока на 40%, а доля фермерских хозяйств края в общем производстве молока выросла с 5% до 9,5%.
"К 2024 году производство молока в фермерских хозяйствах планируется увеличить еще на 52,2 тысячи литров", - сказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.
Он уточнил, что в регионе производством молока занимается 440 крупных фермерских хозяйств, что составляет 28% от общей численности сельхозпредприятий.
Кроме того, в текущем году из разных источников финансирования объем возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока в крае составил 148,9 миллиона рублей. Субсидию получили 39 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. При себестоимости молока 25-27 рублей за литр компенсация в 2021 году составила 10% на литр.