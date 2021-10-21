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Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен модели капитализма
Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен модели капитализма - РИА Новости, 21.10.2021
Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен модели капитализма
Президент России Владимир Путин считает, что готовых рецептов, взамен современной модели капитализма, сейчас в мире нет. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T18:59
2021-10-21T18:59
2021-10-21T21:52
владимир путин
в мире
общество
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что готовых рецептов, взамен современной модели капитализма, сейчас в мире нет."Готовых рецептов нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора об альтернативном направлении вместо современной модели капитализма.Путин в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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владимир путин, в мире, общество, россия
18:59 21.10.2021 (обновлено: 21:52 21.10.2021)
Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен модели капитализма
Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен современной модели капитализма