https://ria.ru/20211021/model-1755667044.html

Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен модели капитализма

Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен модели капитализма - РИА Новости, 21.10.2021

Путин заявил, что нет готовых рецептов взамен модели капитализма

Президент России Владимир Путин считает, что готовых рецептов, взамен современной модели капитализма, сейчас в мире нет. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:59

2021-10-21T18:59

2021-10-21T21:52

владимир путин

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общество

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что готовых рецептов, взамен современной модели капитализма, сейчас в мире нет."Готовых рецептов нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора об альтернативном направлении вместо современной модели капитализма.Путин в четверг принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20211021/putin-1755671796.html

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владимир путин, в мире, общество, россия