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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211021/mneskin-1755449861.html
"На русском 99 процентов комментариев": в Сети обсуждают клип Måneskin
"На русском 99 процентов комментариев": в Сети обсуждают клип Måneskin - РИА Новости, 21.10.2021
"На русском 99 процентов комментариев": в Сети обсуждают клип Måneskin
Группа Måneskin выпустила клип на новую песню "MAMMAMIA". Ролик опубликован на YouTube-канале победителей Евровидения. В Сети уже заметили, что в комментариях к РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T00:34
2021-10-21T00:34
культура
евровидение
новости культуры
музыка
евровидение-2021
måneskin
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Группа Måneskin выпустила клип на новую песню "MAMMAMIA". Ролик опубликован на YouTube-канале победителей Евровидения. В Сети уже заметили, что в комментариях к нему, много сообщений на русском языке. "99 процентов записей на русском", — написал по-немецки пользователь под ником Kathi. Герои клипа — участники группы. В ролике показано, до чего их довел вокалист Дамиано. В видео он представлен надоедливым и наглым парнем, который любит перетягивать внимание на себя и с радостью отравляет жизнь коллегам. Итан, Виктория и Томас едут в машине и фантазируют, как могли бы раз и навсегда с ним разделаться. Русскоязычные фанаты группы активно делятся своим мнением, а заодно упражняются в остроумии. "Итан молодец, конечно. Человека утопил, подмигнул и улыбнулся. Добрый чел, позитивный", "Дамиано побил рекорд смертности Локи в фильмах Marvel, умерев три раза за три минуты", "Присоединюсь к захвату русскими комментариев и скажу, что клип офигенный", "Индийский сериал за три минуты", "Бедный Дамиано, его уже все убили, а он все поет". Среди русскоязычных меломанов есть и те, кто увидел в видео отсылки к творчеству других команд. "Такое чувство, как будто вдохновились клипом Rammstein "Haifisch", где Тилля по очереди убивал каждый член группы", — считает пользователь под ником Eugenia Vladimirova. Большинству фантов понравилась черная комедия, разыгранная их любимой группой. Но нашлись и такие пользователи, которые не разделяют всеобщих восторгов. "Не хочу никого обидеть, просто мое мнение. Я не понимаю, почему все так восхищаются этим видео. Ну, нормальный клип, не более того", "Парней в разнос понесло! Безусловное подчинение на злобу дня! Полнейшая деградация. Очень жаль их талант", "Что-то они однотипно делают — стиль такой походу", — высказались пользователи.
https://ria.ru/20210717/mneskin-1741490256.html
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евровидение, новости культуры, музыка, евровидение-2021, måneskin
00:34 21.10.2021
 
"На русском 99 процентов комментариев": в Сети обсуждают клип Måneskin

В Сети заметили, что в комментариях к новому клипу Måneskin много сообщений на русском

© Måneskin Official/YouTubeКадр из клипа Måneskin - MAMMAMIA
Кадр из клипа Måneskin - MAMMAMIA
© Måneskin Official/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Группа Måneskin выпустила клип на новую песню "MAMMAMIA". Ролик опубликован на YouTube-канале победителей Евровидения. В Сети уже заметили, что в комментариях к нему, много сообщений на русском языке.
"99 процентов записей на русском", — написал по-немецки пользователь под ником Kathi.
Герои клипа — участники группы. В ролике показано, до чего их довел вокалист Дамиано. В видео он представлен надоедливым и наглым парнем, который любит перетягивать внимание на себя и с радостью отравляет жизнь коллегам. Итан, Виктория и Томас едут в машине и фантазируют, как могли бы раз и навсегда с ним разделаться.
Русскоязычные фанаты группы активно делятся своим мнением, а заодно упражняются в остроумии.
"Итан молодец, конечно. Человека утопил, подмигнул и улыбнулся. Добрый чел, позитивный", "Дамиано побил рекорд смертности Локи в фильмах Marvel, умерев три раза за три минуты", "Присоединюсь к захвату русскими комментариев и скажу, что клип офигенный", "Индийский сериал за три минуты", "Бедный Дамиано, его уже все убили, а он все поет".
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Среди русскоязычных меломанов есть и те, кто увидел в видео отсылки к творчеству других команд.
"Такое чувство, как будто вдохновились клипом Rammstein "Haifisch", где Тилля по очереди убивал каждый член группы", — считает пользователь под ником Eugenia Vladimirova.
"Обложечка сингла какая неоригинальная: один-в-один — обложки альбомов Rolling Stones "Sticky fingers" 1971 года и "Too fast for love" Mötley Crüe 1981 года", — указала Dana Shafrankova.
Большинству фантов понравилась черная комедия, разыгранная их любимой группой. Но нашлись и такие пользователи, которые не разделяют всеобщих восторгов.
"Не хочу никого обидеть, просто мое мнение. Я не понимаю, почему все так восхищаются этим видео. Ну, нормальный клип, не более того", "Парней в разнос понесло! Безусловное подчинение на злобу дня! Полнейшая деградация. Очень жаль их талант", "Что-то они однотипно делают — стиль такой походу", — высказались пользователи.
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