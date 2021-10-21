https://ria.ru/20211021/mneskin-1755449861.html

"На русском 99 процентов комментариев": в Сети обсуждают клип Måneskin

"На русском 99 процентов комментариев": в Сети обсуждают клип Måneskin - РИА Новости, 21.10.2021

"На русском 99 процентов комментариев": в Сети обсуждают клип Måneskin

Группа Måneskin выпустила клип на новую песню "MAMMAMIA". Ролик опубликован на YouTube-канале победителей Евровидения. В Сети уже заметили, что в комментариях к РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T00:34

2021-10-21T00:34

2021-10-21T00:34

культура

евровидение

новости культуры

музыка

евровидение-2021

måneskin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755448227_70:0:1730:934_1920x0_80_0_0_a3045b59d93ded78c4a0917bc459e601.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Группа Måneskin выпустила клип на новую песню "MAMMAMIA". Ролик опубликован на YouTube-канале победителей Евровидения. В Сети уже заметили, что в комментариях к нему, много сообщений на русском языке. "99 процентов записей на русском", — написал по-немецки пользователь под ником Kathi. Герои клипа — участники группы. В ролике показано, до чего их довел вокалист Дамиано. В видео он представлен надоедливым и наглым парнем, который любит перетягивать внимание на себя и с радостью отравляет жизнь коллегам. Итан, Виктория и Томас едут в машине и фантазируют, как могли бы раз и навсегда с ним разделаться. Русскоязычные фанаты группы активно делятся своим мнением, а заодно упражняются в остроумии. "Итан молодец, конечно. Человека утопил, подмигнул и улыбнулся. Добрый чел, позитивный", "Дамиано побил рекорд смертности Локи в фильмах Marvel, умерев три раза за три минуты", "Присоединюсь к захвату русскими комментариев и скажу, что клип офигенный", "Индийский сериал за три минуты", "Бедный Дамиано, его уже все убили, а он все поет". Среди русскоязычных меломанов есть и те, кто увидел в видео отсылки к творчеству других команд. "Такое чувство, как будто вдохновились клипом Rammstein "Haifisch", где Тилля по очереди убивал каждый член группы", — считает пользователь под ником Eugenia Vladimirova. Большинству фантов понравилась черная комедия, разыгранная их любимой группой. Но нашлись и такие пользователи, которые не разделяют всеобщих восторгов. "Не хочу никого обидеть, просто мое мнение. Я не понимаю, почему все так восхищаются этим видео. Ну, нормальный клип, не более того", "Парней в разнос понесло! Безусловное подчинение на злобу дня! Полнейшая деградация. Очень жаль их талант", "Что-то они однотипно делают — стиль такой походу", — высказались пользователи.

https://ria.ru/20210717/mneskin-1741490256.html

https://ria.ru/20211009/music-1753710349.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение, новости культуры, музыка, евровидение-2021, måneskin