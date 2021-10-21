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Похищенным на Гаити 17 миссионерам угрожают убийством, пишут СМИ

Похищенным на Гаити 17 миссионерам угрожают убийством, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2021

Похищенным на Гаити 17 миссионерам угрожают убийством, пишут СМИ

Главарь банды, подозреваемой в похищении 17 иностранных миссионеров на Гаити, угрожает убить их, если его требование не будет выполнено, передает агентство... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:02

2021-10-21T22:02

2021-10-21T22:03

в мире

гаити

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Главарь банды, подозреваемой в похищении 17 иностранных миссионеров на Гаити, угрожает убить их, если его требование не будет выполнено, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников. В группе было 16 граждан США и один канадец — пять мужчин, семь женщин и пять детей. Как отмечал телеканал CNN, миссионеры в субботу ехали на автомобиле в населенный пункт Титаньен — к северу от столицы - после посещения приюта. Предположительно, их похитили по дороге.Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника сообщало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов.По данным агентства, в четверг главарь банды Уилсон Джозеф опубликовал видеозапись с обращением в социальных сетях. В нем он "поклялся", что убьет американцев, если не получит то, о чем просит.Отмечается, что в видео он также угрожал премьеру Гаити Ариэлю Анри и главе полиции страны Леону Шарлю.

https://ria.ru/20211019/vystupleniya-1755134052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гаити