https://ria.ru/20211021/mishustin-1755591425.html

Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии

Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии - РИА Новости, 21.10.2021

Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И.Канта), он... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:58

2021-10-21T14:58

2021-10-21T15:14

общество

калининград

балтийский федеральный университет

михаил мишустин

иммануил кант

россия

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КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И.Канта), он поддержал идею вуза о проведении олимпиады по философии.В ходе посещения вуза глава кабмина ознакомился с презентацией основных направлений развития университета. Ректор вуза Александр Федоров рассказал Мишустину, что в 2024 году, согласно указу президента России, будет отмечаться 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. В связи с этим, отметил Федоров, есть планы по организации олимпиады по философии."Мне кажется, это идея", - добавил глава кабмина.Он уточнил у министра и у ректора, существуют ли вообще международные олимпиады по философии. Собеседники ответили, что таких конкурсов нет.Он поручил Минобрнауки совместно с властями Калининграда и руководством БФУ проработать вопрос организации такой олимпиады с международным статусом."Почему нет? Если страны поддержат, мне кажется, это правильно", - заключил Мишустин.

https://na.ria.ru/20211018/bfu-kant-1754703688.html

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общество, калининград, балтийский федеральный университет, михаил мишустин, иммануил кант, россия