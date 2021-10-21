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Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии
Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии - РИА Новости, 21.10.2021
Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И.Канта), он... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:58
2021-10-21T15:14
общество
калининград
балтийский федеральный университет
михаил мишустин
иммануил кант
россия
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КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И.Канта), он поддержал идею вуза о проведении олимпиады по философии.В ходе посещения вуза глава кабмина ознакомился с презентацией основных направлений развития университета. Ректор вуза Александр Федоров рассказал Мишустину, что в 2024 году, согласно указу президента России, будет отмечаться 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. В связи с этим, отметил Федоров, есть планы по организации олимпиады по философии."Мне кажется, это идея", - добавил глава кабмина.Он уточнил у министра и у ректора, существуют ли вообще международные олимпиады по философии. Собеседники ответили, что таких конкурсов нет.Он поручил Минобрнауки совместно с властями Калининграда и руководством БФУ проработать вопрос организации такой олимпиады с международным статусом."Почему нет? Если страны поддержат, мне кажется, это правильно", - заключил Мишустин.
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общество, калининград, балтийский федеральный университет, михаил мишустин, иммануил кант, россия
14:58 21.10.2021 (обновлено: 15:14 21.10.2021)
 
Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии

Мишустин поддержал идею об олимпиаде по философии и предложил сделать ее международной

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАЛИНИНГРАД, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ им. И.Канта), он поддержал идею вуза о проведении олимпиады по философии.
В ходе посещения вуза глава кабмина ознакомился с презентацией основных направлений развития университета. Ректор вуза Александр Федоров рассказал Мишустину, что в 2024 году, согласно указу президента России, будет отмечаться 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. В связи с этим, отметил Федоров, есть планы по организации олимпиады по философии.
"Может, эту философскую олимпиаду, Валерий Николаевич, поддержать и сделать?" - обратился премьер к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
"Мне кажется, это идея", - добавил глава кабмина.
Он уточнил у министра и у ректора, существуют ли вообще международные олимпиады по философии. Собеседники ответили, что таких конкурсов нет.
"Почему? Считается, что философия, что, размывчатый предмет? Нет, там есть очень четкие параметры, по которым можно такую олимпиаду сделать", - заявил Мишустин.
Он поручил Минобрнауки совместно с властями Калининграда и руководством БФУ проработать вопрос организации такой олимпиады с международным статусом.
"Почему нет? Если страны поддержат, мне кажется, это правильно", - заключил Мишустин.
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ОбществоКалининградБалтийский федеральный университетМихаил МишустинИммануил КантРоссия
 
 
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