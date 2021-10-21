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Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" ударил мужчину на концерте в Полтаве
Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" ударил мужчину на концерте в Полтаве - РИА Новости, 21.10.2021
Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" ударил мужчину на концерте в Полтаве
Лидер группы Brutto, бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок на концерте в украинской Полтаве ударил мужчину, вышедшего на сцену, передает в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:17
2021-10-21T17:17
происшествия
украина
полтава
сергей михалок
ляпис трубецкой
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Лидер группы Brutto, бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок на концерте в украинской Полтаве ударил мужчину, вышедшего на сцену, передает в четверг агентство УНИАН."Солист группы Brutto и экс-лидер коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок обругал мужчину, который вышел на сцену во время его концерта в Полтаве. Певец ударил неизвестного и грубо с ним общался", - пишет агентство. Видеоролик с инцидентом уже опубликовали многие Telegram-каналы.Как пишет агентство, во время концерта, который давал Михалок, на сцену вышел неизвестный мужчина с гитарой. Певец агрессивно отреагировал на это и начал грубо спрашивать, есть ли у человека билет на его выступление. "Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?! Покажи билет, я тебе говорю", - спрашивал Михалок у мужчины. Мужчина пытался дать артисту деньги. "Это лишь еще больше раззадорило певца, он снова обругал неизвестного и начал хватать его за одежду. После этого Михалок резко ударил мужчину головой. Публика бурно отреагировала на выходку артиста. Зрители стали выкрикивать оскорбления в адрес Михалка и требовали, чтобы тот ушел со сцены. В ответ на это певец пытался бросаться на фанатов, однако его удерживала охрана", - отмечает агентство.
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происшествия, украина, полтава, сергей михалок, ляпис трубецкой
17:17 21.10.2021
 
Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" ударил мужчину на концерте в Полтаве

Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Михалок ударил мужчину на концерте в Полтаве

© РИА Новости / Алексей НаумовСергей Михалок
Сергей Михалок - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Наумов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Лидер группы Brutto, бывший солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок на концерте в украинской Полтаве ударил мужчину, вышедшего на сцену, передает в четверг агентство УНИАН.
"Солист группы Brutto и экс-лидер коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок обругал мужчину, который вышел на сцену во время его концерта в Полтаве. Певец ударил неизвестного и грубо с ним общался", - пишет агентство. Видеоролик с инцидентом уже опубликовали многие Telegram-каналы.
Как пишет агентство, во время концерта, который давал Михалок, на сцену вышел неизвестный мужчина с гитарой. Певец агрессивно отреагировал на это и начал грубо спрашивать, есть ли у человека билет на его выступление. "Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?! Покажи билет, я тебе говорю", - спрашивал Михалок у мужчины. Мужчина пытался дать артисту деньги. "Это лишь еще больше раззадорило певца, он снова обругал неизвестного и начал хватать его за одежду. После этого Михалок резко ударил мужчину головой. Публика бурно отреагировала на выходку артиста. Зрители стали выкрикивать оскорбления в адрес Михалка и требовали, чтобы тот ушел со сцены. В ответ на это певец пытался бросаться на фанатов, однако его удерживала охрана", - отмечает агентство.
Лидер группы Ляпис Трубецкой Сергей Михалок выступает на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2014
28 апреля 2014, 02:44
Депутат предложил запретить группу "Ляпис Трубецкой" в РоссииРанее коммунисты Псковской области призывали отменить концерт "Ляписа Трубецкого" в Пскове в связи с тем, что Михалок во время выступлений на "евромайдане" "поддержал государственный переворот на Украине".
 
ПроисшествияУкраинаПолтаваСергей МихалокЛяпис Трубецкой
 
 
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