https://ria.ru/20211021/mikhalok-1755630213.html
Солист "Ляписа Трубецкого" избил фаната во время концерта
Солист "Ляписа Трубецкого" избил фаната во время концерта - РИА Новости, 21.10.2021
Солист "Ляписа Трубецкого" избил фаната во время концерта
Солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Полтаве избил зрителя. Видео с инцидентом попало в социальные сети. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:23
2021-10-21T17:23
2021-10-21T17:29
шоубиз
ляпис трубецкой
сергей михалок
знаменитости
полтава
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Полтаве избил зрителя. Видео с инцидентом попало в социальные сети.Сергей стал инициатором драки: он заметил в зале задремавшего поклонника и позвал его на сцену.После требования показать билет Михалок толкнул, а потом одним ударом головы отправил мужчину в нокаут. Позже солист хотел продолжить драку с другим зрителем из зала, но его удалось успокоить участникам команды.
https://ria.ru/20211012/zivert-1754176310.html
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Сергей Михалок во время концерта "Ляпис 98" разбил нос зрителю, вышедшему на сцену
Сергей Михалок во время концерта "Ляпис 98" разбил нос зрителю, вышедшему на сцену
2021-10-21T17:23
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ляпис трубецкой, сергей михалок, знаменитости, полтава
17:23 21.10.2021 (обновлено: 17:29 21.10.2021)
Солист "Ляписа Трубецкого" избил фаната во время концерта
Солист "Ляписа Трубецкого" Михалок избил задремавшего фаната во время концерта в Полтаве