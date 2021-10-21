https://ria.ru/20211021/mikhalok-1755630213.html

Солист "Ляписа Трубецкого" избил фаната во время концерта

Солист "Ляписа Трубецкого" избил фаната во время концерта - РИА Новости, 21.10.2021

Солист "Ляписа Трубецкого" избил фаната во время концерта

Солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Полтаве избил зрителя. Видео с инцидентом попало в социальные сети. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:23

2021-10-21T17:23

2021-10-21T17:29

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Полтаве избил зрителя. Видео с инцидентом попало в социальные сети.Сергей стал инициатором драки: он заметил в зале задремавшего поклонника и позвал его на сцену.После требования показать билет Михалок толкнул, а потом одним ударом головы отправил мужчину в нокаут. Позже солист хотел продолжить драку с другим зрителем из зала, но его удалось успокоить участникам команды.

https://ria.ru/20211012/zivert-1754176310.html

полтава

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Сергей Михалок во время концерта "Ляпис 98" разбил нос зрителю, вышедшему на сцену Сергей Михалок во время концерта "Ляпис 98" разбил нос зрителю, вышедшему на сцену 2021-10-21T17:23 true PT1M00S

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ляпис трубецкой, сергей михалок, знаменитости, полтава