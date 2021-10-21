https://ria.ru/20211021/migratsiya-1755613998.html
В МИД ответили на обвинения в адрес Москвы в миграционном кризисе
В МИД ответили на обвинения в адрес Москвы в миграционном кризисе - РИА Новости, 21.10.2021
В МИД ответили на обвинения в адрес Москвы в миграционном кризисе
Первопричина миграционного кризиса - это политика США и НАТО в отношении Ливии, Афганистана и других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:05
2021-10-21T16:05
2021-10-21T16:33
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Первопричина миграционного кризиса - это политика США и НАТО в отношении Ливии, Афганистана и других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения в адрес Москвы."Первопричиной миграционного кризиса стали инициированные именно коллективным Западом под руководством США, ведущих стран НАТО силовые интервенции в Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан", - пояснила дипломат.
https://ria.ru/20211020/germaniya-1755395203.html
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в мире, сша, москва, россия, сирия, ирак, нато, мария захарова
16:05 21.10.2021 (обновлено: 16:33 21.10.2021)
В МИД ответили на обвинения в адрес Москвы в миграционном кризисе
В МИД первопричиной миграционного кризиса назвали политику США и НАТО