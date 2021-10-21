13:00 21.10.2021 (обновлено: 13:17 21.10.2021)
Лавров поговорил по телефону с Макеем
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Белоруссии Макеем подготовку к совместной коллегии
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону подготовку к совместной коллегии двух министерств, на которой подпишут программу согласованных действий в области внешней политики, а также обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства двух стран, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства планируется провести в ноябре. Ранее предполагалось, что на заседании госсовета 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят пакет союзных программ по развитию экономической интеграции двух стран. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики.
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"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии МИД двух стран, в рамках которого "состоится подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы".