https://ria.ru/20211021/mid-1755565988.html

Лавров поговорил по телефону с Макеем

Лавров поговорил по телефону с Макеем - РИА Новости, 21.10.2021

Лавров поговорил по телефону с Макеем

Главы МИД Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону подготовку к совместной коллегии двух министерств, на которой подпишут... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:00

2021-10-21T13:00

2021-10-21T13:17

белоруссия

союзное государство

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

владимир макей

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону подготовку к совместной коллегии двух министерств, на которой подпишут программу согласованных действий в области внешней политики, а также обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета Союзного государства двух стран, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Заседание Высшего госсовета Союзного государства планируется провести в ноябре. Ранее предполагалось, что на заседании госсовета 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят пакет союзных программ по развитию экономической интеграции двух стран. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии МИД двух стран, в рамках которого "состоится подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы".

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

https://ria.ru/20210930/belorussiya-1752517142.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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