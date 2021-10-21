https://ria.ru/20211021/mgu-1755639366.html

МГУ с 28 октября перейдет на дистанционную работу

МГУ с 28 октября перейдет на дистанционную работу - РИА Новости, 21.10.2021

МГУ с 28 октября перейдет на дистанционную работу

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:34

2021-10-21T17:34

2021-10-21T17:53

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости."С 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять взаимодействие и проводить консультации с обучающимися в рамках текущего контроля и мероприятий по подготовке к промежуточный аттестации исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе ректора Виктора Садовничего.Кроме того, Садовничим подписан приказ о переводе сотрудников из групп риска на удалённую работу.В МГУ также введён режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября для тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым.

https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755556598.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, виктор садовничий