https://ria.ru/20211021/mgu-1755639366.html
МГУ с 28 октября перейдет на дистанционную работу
МГУ с 28 октября перейдет на дистанционную работу - РИА Новости, 21.10.2021
МГУ с 28 октября перейдет на дистанционную работу
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:34
2021-10-21T17:34
2021-10-21T17:53
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 28 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости."С 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять взаимодействие и проводить консультации с обучающимися в рамках текущего контроля и мероприятий по подготовке к промежуточный аттестации исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе ректора Виктора Садовничего.Кроме того, Садовничим подписан приказ о переводе сотрудников из групп риска на удалённую работу.В МГУ также введён режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября для тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является критически необходимым.
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мгу имени м. в. ломоносова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, виктор садовничий
17:34 21.10.2021 (обновлено: 17:53 21.10.2021)
МГУ с 28 октября перейдет на дистанционную работу
МГУ с 28 октября по 7 ноября перейдет на дистанционную работу со студентами