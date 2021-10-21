https://ria.ru/20211021/mfts-1755708043.html

В московских МФЦ в нерабочие дни очно будут регистрировать только разводы

В московских МФЦ в нерабочие дни очно будут регистрировать только разводы - РИА Новости, 21.10.2021

В московских МФЦ в нерабочие дни очно будут регистрировать только разводы

Очно в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве в период нерабочих дней будут регистрировать только расторжение брака, если на время действия ограничений... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:08

2021-10-21T23:08

2021-10-21T23:17

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очно в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве в период нерабочих дней будут регистрировать только расторжение брака, если на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин."С 28 октября по 7 ноября получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг "Мои документы" будут регистрировать только расторжение брака. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если же на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас более 100 госуслуг можно получить не только при очном обращении, но и в электронном виде. Пользователям mos.ru с полной учетной записью сейчас доступно более 380 электронных услуг и сервисов. Самые востребованные — электронный дневник, сервисы приема показаний приборов учета воды и проверки автомобильных штрафов.Как отмечается на сайте мэра, чтобы получить доступ к услугам и сервисам, необходимо зарегистрироваться на портале. Учетная запись после регистрации является упрощенной. Добавив в список документов номер СНИЛС, пользователь получит стандартную учетную запись. Чтобы она стала полной, понадобится ввести паспортные данные и авторизоваться, используя подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru) или единый идентификатор Сбер ID.

https://ria.ru/20211021/detsady-1755628964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии