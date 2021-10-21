Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/mfts-1755708043.html
В московских МФЦ в нерабочие дни очно будут регистрировать только разводы
В московских МФЦ в нерабочие дни очно будут регистрировать только разводы - РИА Новости, 21.10.2021
В московских МФЦ в нерабочие дни очно будут регистрировать только разводы
Очно в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве в период нерабочих дней будут регистрировать только расторжение брака, если на время действия ограничений... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:08
2021-10-21T23:17
общество
москва
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590229776_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_4dbc78be88f6183bc87b2dfbd1ae9003.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очно в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве в период нерабочих дней будут регистрировать только расторжение брака, если на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин."С 28 октября по 7 ноября получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг "Мои документы" будут регистрировать только расторжение брака. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если же на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас более 100 госуслуг можно получить не только при очном обращении, но и в электронном виде. Пользователям mos.ru с полной учетной записью сейчас доступно более 380 электронных услуг и сервисов. Самые востребованные — электронный дневник, сервисы приема показаний приборов учета воды и проверки автомобильных штрафов.Как отмечается на сайте мэра, чтобы получить доступ к услугам и сервисам, необходимо зарегистрироваться на портале. Учетная запись после регистрации является упрощенной. Добавив в список документов номер СНИЛС, пользователь получит стандартную учетную запись. Чтобы она стала полной, понадобится ввести паспортные данные и авторизоваться, используя подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru) или единый идентификатор Сбер ID.
https://ria.ru/20211021/detsady-1755628964.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590229776_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_f0776d12541f2c1f3e477cd711b1fe48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
23:08 21.10.2021 (обновлено: 23:17 21.10.2021)
 
В московских МФЦ в нерабочие дни очно будут регистрировать только разводы

Очно в московских МФЦ с 28 октября по 7 ноября будут регистрировать только разводы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудница нового флагманского центра МФЦ в ТЦ "Щелковский" в Москве
Сотрудница нового флагманского центра МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очно в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве в период нерабочих дней будут регистрировать только расторжение брака, если на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В Москве на время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта и других, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.
"С 28 октября по 7 ноября получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг "Мои документы" будут регистрировать только расторжение брака. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если же на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас более 100 госуслуг можно получить не только при очном обращении, но и в электронном виде. Пользователям mos.ru с полной учетной записью сейчас доступно более 380 электронных услуг и сервисов. Самые востребованные — электронный дневник, сервисы приема показаний приборов учета воды и проверки автомобильных штрафов.
Как отмечается на сайте мэра, чтобы получить доступ к услугам и сервисам, необходимо зарегистрироваться на портале. Учетная запись после регистрации является упрощенной. Добавив в список документов номер СНИЛС, пользователь получит стандартную учетную запись. Чтобы она стала полной, понадобится ввести паспортные данные и авторизоваться, используя подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru) или единый идентификатор Сбер ID.
Воспитанники детского сада - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
17:00
В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака