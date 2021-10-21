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Бочкарев: станция метро "Кленовый бульвар" готова более чем наполовину
Бочкарев: станция метро "Кленовый бульвар" готова более чем наполовину - РИА Новости, 21.10.2021
Бочкарев: станция метро "Кленовый бульвар" готова более чем наполовину
Строительство станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена завершено на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:42
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москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Недвижимость. Строительство станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена завершено на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80%. На сегодняшний день общая готовность станции оценивается в 52%", - отметил он.Станция "Кленовый бульвар" расположена на глубине 24 метра, в будущем она станет пересадочной на Бирюлевскую линию метро. Архитектурный облик станции был определен в ходе открытого международного конкурса, проект оформления "Кленового бульвара" перекликается с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское".Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:42 21.10.2021
 

Бочкарев: станция метро "Кленовый бульвар" готова более чем наполовину

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Недвижимость. Строительство станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена завершено на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80%. На сегодняшний день общая готовность станции оценивается в 52%", - отметил он.
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Станция "Кленовый бульвар" расположена на глубине 24 метра, в будущем она станет пересадочной на Бирюлевскую линию метро. Архитектурный облик станции был определен в ходе открытого международного конкурса, проект оформления "Кленового бульвара" перекликается с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское".
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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