https://ria.ru/20211021/metro-1755531291.html

Бочкарев: станция метро "Кленовый бульвар" готова более чем наполовину

Бочкарев: станция метро "Кленовый бульвар" готова более чем наполовину - РИА Новости, 21.10.2021

Бочкарев: станция метро "Кленовый бульвар" готова более чем наполовину

Строительство станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена завершено на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 21.10.2021

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москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 21 окт - РИА Недвижимость. Строительство станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена завершено на 52%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."На станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80%. На сегодняшний день общая готовность станции оценивается в 52%", - отметил он.Станция "Кленовый бульвар" расположена на глубине 24 метра, в будущем она станет пересадочной на Бирюлевскую линию метро. Архитектурный облик станции был определен в ходе открытого международного конкурса, проект оформления "Кленового бульвара" перекликается с расположенным рядом музеем-заповедником "Коломенское".Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.

https://ria.ru/20211006/bochkarev-1753292811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы