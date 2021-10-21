https://ria.ru/20211021/metody-1755677992.html

Путин прокомментировал методы формирования органов власти на Украине

Путин прокомментировал методы формирования органов власти на Украине - РИА Новости, 21.10.2021

Путин прокомментировал методы формирования органов власти на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день складывается впечатление, что украинскому народу не дают сформировать органы власти, которые бы... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:41

2021-10-21T19:41

2021-10-21T21:58

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день складывается впечатление, что украинскому народу не дают сформировать органы власти, которые бы напрямую отвечали его интересам."Складывается впечатление, что легально украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы напрямую отвечали интересам украинского народа", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, украинцы даже боятся отвечать на социологические опросы."Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе по сути лавры победителей в борьбе за независимость, люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной", - добавил президент.

https://ria.ru/20211021/nato-1755682511.html

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украина, владимир путин, россия, в мире