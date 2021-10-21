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Путин прокомментировал методы формирования органов власти на Украине
Путин прокомментировал методы формирования органов власти на Украине - РИА Новости, 21.10.2021
Путин прокомментировал методы формирования органов власти на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день складывается впечатление, что украинскому народу не дают сформировать органы власти, которые бы... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T19:41
2021-10-21T19:41
2021-10-21T21:58
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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день складывается впечатление, что украинскому народу не дают сформировать органы власти, которые бы напрямую отвечали его интересам."Складывается впечатление, что легально украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы напрямую отвечали интересам украинского народа", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, украинцы даже боятся отвечать на социологические опросы."Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе по сути лавры победителей в борьбе за независимость, люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной", - добавил президент.
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19:41 21.10.2021 (обновлено: 21:58 21.10.2021)
Путин прокомментировал методы формирования органов власти на Украине
Путин: кажется, что украинцам не позволят сформировать органы власти, которые они хотят