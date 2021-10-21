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В Подмосковье введут ограничения на проведение массовых мероприятий

В Подмосковье введут ограничения на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 21.10.2021

В Подмосковье введут ограничения на проведение массовых мероприятий

Число зрителей при проведении спортивных и развлекательных мероприятий в Подмосковье снижается до 50 человек в зданиях и до 500 на улице с 8 ноября, если у... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:15

2021-10-21T13:15

2021-10-21T13:15

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

новости культуры

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Число зрителей при проведении спортивных и развлекательных мероприятий в Подмосковье снижается до 50 человек в зданиях и до 500 на улице с 8 ноября, если у части присутствующих нет QR-кодов, заявил губернатор области Андрей Воробьев."С 08.11.2021 до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области... Количество зрителей при проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с 1000 до 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе", - сообщается в Telegram-канале губернатора.Он уточнил, что это ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии