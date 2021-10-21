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В Москве запретят массовые мероприятия в нерабочие дни
В Москве запретят массовые мероприятия в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
В Москве запретят массовые мероприятия в нерабочие дни
РИА Новости. СОБЯНИН: В НЕРАБОЧИЕ ДНИ В МОСКВЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ, ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ, РЕКЛАМНЫХ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РИА Новости, 21.10.2021
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12:22 21.10.2021 (обновлено: 12:30 21.10.2021)
В Москве запретят массовые мероприятия в нерабочие дни
В Москве запретят массовые мероприятия в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября