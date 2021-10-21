19:36 21.10.2021 (обновлено: 20:18 21.10.2021)
Путин высказался о деле Медведчука
Путин: Медведчука пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности на Украине за политическую позицию, направленную на стабилизацию обстановки в стране, считает президент России Владимир Путин.
"Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену, за что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины. Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.