https://ria.ru/20211021/medvedchuk-1755676635.html

Путин высказался о деле Медведчука

Путин высказался о деле Медведчука - РИА Новости, 21.10.2021

Путин высказался о деле Медведчука

Главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности на Украине за политическую... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T19:36

2021-10-21T19:36

2021-10-21T20:18

в мире

украина

владимир путин

владимир зеленский

донбасс

виктор медведчук

международный дискуссионный клуб "валдай"

оппозиционная платформа - за жизнь

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности на Украине за политическую позицию, направленную на стабилизацию обстановки в стране, считает президент России Владимир Путин."Вы упомянули сейчас Виктора Медведчука, его пытаются сейчас привлечь к ответственности за государственную измену, за что? Он украл какие-то секреты и тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и на выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины. Что беспокоит? Что этим людям голову не дают поднять, кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют", - сказал он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754948574.html

https://ria.ru/20211012/otkaz-1754284905.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, виктор медведчук, международный дискуссионный клуб "валдай", оппозиционная платформа - за жизнь, россия