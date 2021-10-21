03:43 21.10.2021 (обновлено: 03:48 21.10.2021)
Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
Врач Поздняков заявил о высоком риске заражения ребенка COVID-19 в общественных местах
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Дети должны носить маски в общественных местах, где много взрослых, поскольку вероятность заражения ребенка в таком случае высока, объяснил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом среди детей в РФ выросла кратно по сравнению с прошлым годом. По его словам, около половины случаев протекает с выраженными клиническими проявлениями.
"Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет. Почему так? Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового", - сказал Поздняков.
Он отметил, что у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, хотя риски заразиться от ребенка все равно есть. "Но в общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску на ребенка лучше надеть, для его же защиты", - подчеркнул специалист.
Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Вакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.