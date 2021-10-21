https://ria.ru/20211021/luna-1755606353.html

Опубликовано видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну

Опубликовано видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну - РИА Новости, 21.10.2021

Опубликовано видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну

Центр подготовки космонавтов продемонстрировал видео тренировки российских космонавтов к высадке на Луну. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:46

2021-10-21T15:46

2021-10-21T16:11

космос - риа наука

александр мисуркин

луна

земля

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов продемонстрировал видео тренировки российских космонавтов к высадке на Луну.В опубликованном на странице центра в YouTube ролике показано, как космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности Луны, работу с ручным инструментом, а также возвращение в модуль.Отработка проходила в рамках эксперимента "Созвездие" на тренажёре "Выход-2". С его помощью создаётся сила тяжести как на Луне.Мисуркин готовится к своей третьей космической командировке. Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20", которым он будет управлять, назначен на 8 декабря. Космонавт должен доставить на орбиту двух туристов: японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток, по истечении которых экипаж в том же составе вернется на Землю.Предполагается, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.

https://ria.ru/20211007/luna-1753545423.html

луна

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Космонавт Мисуркин готовится к первой высадке на Луну Российские космонавты уже готовятся к своей первой высадке на Луну. Космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль. 2021-10-21T15:46 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, александр мисуркин, луна, земля