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Опубликовано видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну
Опубликовано видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну - РИА Новости, 21.10.2021
Опубликовано видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну
Центр подготовки космонавтов продемонстрировал видео тренировки российских космонавтов к высадке на Луну. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:46
2021-10-21T16:11
космос - риа наука
александр мисуркин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов продемонстрировал видео тренировки российских космонавтов к высадке на Луну.В опубликованном на странице центра в YouTube ролике показано, как космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности Луны, работу с ручным инструментом, а также возвращение в модуль.Отработка проходила в рамках эксперимента "Созвездие" на тренажёре "Выход-2". С его помощью создаётся сила тяжести как на Луне.Мисуркин готовится к своей третьей космической командировке. Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20", которым он будет управлять, назначен на 8 декабря. Космонавт должен доставить на орбиту двух туристов: японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток, по истечении которых экипаж в том же составе вернется на Землю.Предполагается, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
https://ria.ru/20211007/luna-1753545423.html
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РИА Новости
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353
60
Космонавт Мисуркин готовится к первой высадке на Луну
Российские космонавты уже готовятся к своей первой высадке на Луну. Космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль.
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космос - риа наука, александр мисуркин, луна, земля
15:46 21.10.2021 (обновлено: 16:11 21.10.2021)
 
Опубликовано видео подготовки российского космонавта к высадке на Луну

Центр подготовки космонавтов опубликовал видео тренировки Мисуркина к высадке на Луну

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов продемонстрировал видео тренировки российских космонавтов к высадке на Луну.
В опубликованном на странице центра в YouTube ролике показано, как космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности Луны, работу с ручным инструментом, а также возвращение в модуль.
Отработка проходила в рамках эксперимента "Созвездие" на тренажёре "Выход-2". С его помощью создаётся сила тяжести как на Луне.
Мисуркин готовится к своей третьей космической командировке. Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-20", которым он будет управлять, назначен на 8 декабря. Космонавт должен доставить на орбиту двух туристов: японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток, по истечении которых экипаж в том же составе вернется на Землю.
Предполагается, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
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