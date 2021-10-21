https://ria.ru/20211021/livan-1755683839.html

Путин высказался за мирное разрешение конфликта в Ливане

Путин высказался за мирное разрешение конфликта в Ливане - РИА Новости, 21.10.2021

Путин высказался за мирное разрешение конфликта в Ливане

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится в контакте со всеми политическими силами в Ливане, выступает за урегулирование ситуации без... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:06

2021-10-21T20:06

2021-10-21T20:34

ливан

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владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

хезболла

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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится в контакте со всеми политическими силами в Ливане, выступает за урегулирование ситуации без кровопролития."Без всяких сомнений, мы выступаем всегда, и в том числе применительно к Ливану, за разрешение любых конфликтов с помощью диалога. Мы так или иначе старались это делать всегда. Мы в контакте практически со всеми политическими силами в Ливане и будем стараться это делать в будущем именно с тем, чтобы урегулировать ситуацию без всякого кровопролития", - сказал Путин на Валдайском форуме."Мы не можем комментировать какие-то внутриполитические процессы, о которых вы говорите. Поддерживаем мы ультиматум одной из сторон? Не поддерживаем. Поддерживаем ли мы позицию другой стороны? Это означало бы, что мы принимаем сторону одной из противоборствующих сторон, и это было бы контрпродуктивно с точки зрения возможной эффективности наших усилий по примирению", - ответил он на вопрос ливанской журналистки."К "Хезболле" разные люди в разных странах относятся по-разному, мне это хорошо известно. "Хезболла" является такой серьезной политической силой в самом Ливане, но, без всяких сомнений, мы выступаем всегда, в том числе применительно к Ливану, за разрешение любых конфликтов с помощью диалога", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210413/livan-1728111169.html

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ливан, россия, в мире, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", хезболла