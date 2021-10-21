20:06 21.10.2021 (обновлено: 20:34 21.10.2021)
Путин высказался за мирное разрешение конфликта в Ливане
Путин: Россия выступает за урегулирование ситуации в Ливане без крови
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится в контакте со всеми политическими силами в Ливане, выступает за урегулирование ситуации без кровопролития.
"Без всяких сомнений, мы выступаем всегда, и в том числе применительно к Ливану, за разрешение любых конфликтов с помощью диалога. Мы так или иначе старались это делать всегда. Мы в контакте практически со всеми политическими силами в Ливане и будем стараться это делать в будущем именно с тем, чтобы урегулировать ситуацию без всякого кровопролития", - сказал Путин на Валдайском форуме.
"Мы не можем комментировать какие-то внутриполитические процессы, о которых вы говорите. Поддерживаем мы ультиматум одной из сторон? Не поддерживаем. Поддерживаем ли мы позицию другой стороны? Это означало бы, что мы принимаем сторону одной из противоборствующих сторон, и это было бы контрпродуктивно с точки зрения возможной эффективности наших усилий по примирению", - ответил он на вопрос ливанской журналистки.
"К "Хезболле" разные люди в разных странах относятся по-разному, мне это хорошо известно. "Хезболла" является такой серьезной политической силой в самом Ливане, но, без всяких сомнений, мы выступаем всегда, в том числе применительно к Ливану, за разрешение любых конфликтов с помощью диалога", - подчеркнул президент.
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