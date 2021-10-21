Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/litva-1755634421.html
В Литве назвали способ решить проблему высоких цен на энергию в Европе
В Литве назвали способ решить проблему высоких цен на энергию в Европе - РИА Новости, 21.10.2021
В Литве назвали способ решить проблему высоких цен на энергию в Европе
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решать проблему высоких цен на энергию в Европе нужно по примеру его страны за счет диверсификации источников. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:16
2021-10-21T17:16
в мире
литва
европа
гитанас науседа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:375:2842:1974_1920x0_80_0_0_18fe3068d00eda11a208a6aaf2b2c497.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решать проблему высоких цен на энергию в Европе нужно по примеру его страны за счет диверсификации источников."Нам нужно очень решительно воплощать политику диверсификации энергетических ресурсов, политику "зеленой" повестки, потому что я не вижу противоречия между устойчивостью цен на энергию и целями по борьбе с климатическими изменениями", - сказал Науседа по прибытии на саммит Европейского союза."Я думаю, мы должны повысить производство, чтобы добиться стабильности в ценах на энергию или даже понизить их. Возьмем пример моей страны: десять лет назад цены энергию в Литве были одними из самых высоких в Европе. Мы старались решить эту проблему за счет диверсификации энергетических ресурсов. В ЕС мы должны, я думаю, найти, такие возможности", - подчеркнул он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
https://ria.ru/20211020/gaz-1755347911.html
литва
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3f774e0636ef0fc5e8ebd5fe7c9abb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, европа, гитанас науседа, россия
17:16 21.10.2021
 
В Литве назвали способ решить проблему высоких цен на энергию в Европе

Президент Науседа призвал решать проблему высоких цен на энергию в Европе по примеру Литвы

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решать проблему высоких цен на энергию в Европе нужно по примеру его страны за счет диверсификации источников.
"Нам нужно очень решительно воплощать политику диверсификации энергетических ресурсов, политику "зеленой" повестки, потому что я не вижу противоречия между устойчивостью цен на энергию и целями по борьбе с климатическими изменениями", - сказал Науседа по прибытии на саммит Европейского союза.
"Я думаю, мы должны повысить производство, чтобы добиться стабильности в ценах на энергию или даже понизить их. Возьмем пример моей страны: десять лет назад цены энергию в Литве были одними из самых высоких в Европе. Мы старались решить эту проблему за счет диверсификации энергетических ресурсов. В ЕС мы должны, я думаю, найти, такие возможности", - подчеркнул он.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 11:16
Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, заявили в ЕК
 
В миреЛитваЕвропаГитанас НауседаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака