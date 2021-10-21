https://ria.ru/20211021/litva-1755634421.html

В Литве назвали способ решить проблему высоких цен на энергию в Европе

В Литве назвали способ решить проблему высоких цен на энергию в Европе - РИА Новости, 21.10.2021

В Литве назвали способ решить проблему высоких цен на энергию в Европе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решать проблему высоких цен на энергию в Европе нужно по примеру его страны за счет диверсификации источников. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:16

2021-10-21T17:16

2021-10-21T17:16

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гитанас науседа

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решать проблему высоких цен на энергию в Европе нужно по примеру его страны за счет диверсификации источников."Нам нужно очень решительно воплощать политику диверсификации энергетических ресурсов, политику "зеленой" повестки, потому что я не вижу противоречия между устойчивостью цен на энергию и целями по борьбе с климатическими изменениями", - сказал Науседа по прибытии на саммит Европейского союза."Я думаю, мы должны повысить производство, чтобы добиться стабильности в ценах на энергию или даже понизить их. Возьмем пример моей страны: десять лет назад цены энергию в Литве были одними из самых высоких в Европе. Мы старались решить эту проблему за счет диверсификации энергетических ресурсов. В ЕС мы должны, я думаю, найти, такие возможности", - подчеркнул он.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.

https://ria.ru/20211020/gaz-1755347911.html

литва

европа

россия

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в мире, литва, европа, гитанас науседа, россия