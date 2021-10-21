https://ria.ru/20211021/latviya-1755683497.html

В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19

В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2021

В Латвии вступил в силу комендантский час из-за ситуации с COVID-19

Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии с 20 часов четверга (совпадает с мск). РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:04

2021-10-21T20:04

2021-10-21T20:04

распространение коронавируса

в мире

латвия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg

РИГА, 21 окт – РИА Новости. Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии с 20 часов четверга (совпадает с мск).Правительство Латвии ранее утвердило решение Совета по кризисному управлению, который объявил локдаун с 21 октября по 15 ноября из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. В это время в стране будет действовать комендантский час – ежедневно с 20 часов вечера до 5 часов утра выход из дома будет разрешен только по неотложным причинам.Ограничение относится как к невакцинированным, так и вакцинированным. Контролировать соблюдение комендантского часа в стране будут сотрудники Госполиции и ряда силовых структур.Как передает интернет-портал Delfi, штрафы до 2 тысяч евро ждут жителей Латвии за несоблюдение ограничений, действующих в стране в период локдауна.Прошлой зимой в Латвии также вводили комендантский час. Однако он действовал только в выходные дни.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755490721.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, латвия, коронавирус covid-19