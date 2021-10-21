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Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки
Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки - РИА Новости, 21.10.2021
Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,37 копейки, до 82,6399 рубля, курс доллара - снизился на 6,51 копейки, до 70,9904... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:31
2021-10-21T15:31
2021-10-21T15:31
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,37 копейки, до 82,6399 рубля, курс доллара - снизился на 6,51 копейки, до 70,9904 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 2,51 копейки, составив 76,2327 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки
Официальный курс евро на пятницу вырос на две копейки, до 82,64 рубля