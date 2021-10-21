17:40 21.10.2021 (обновлено: 18:01 21.10.2021)
В Японии пожаловались на безразличие России из-за Курил
Sankei Shimbun: протесты Японии из-за Курил не производят на Россию никакого эффекта
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Токио необходимо ввести жесткие санкции против Москвы из-за ситуации с Курильскими островами, пишет газета Sankei Shimbun.
По мнению автора статьи, представители российских властей продолжают посещать "спорные территории". Так, после визита премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп в июле Япония заявила протест. Тем не менее в октябре вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин также отправились на Курильские острова. Токио в очередной раз сделал представление России, но это "не произвело никакого эффекта".
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Для решения вопроса журналист призвал к более жестким мерам против Москвы. В частности, речь идет о персональных санкциях по примеру тех, которые ввели после присоединения Крыма. Кроме того, необходимо всячески мешать созданию особой экономической зоны, запретив всем ее участникам вести дела с Японией. Автор материала также призвал усилить международное давление на Москву, обсуждая вопрос северных территорий на саммитах "Большой семерки" и в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности в составе США, Австралии, Японии и Индии.
Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов — Хабомаи и Шикотан — после заключения мирного договора. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).
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Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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