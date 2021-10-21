https://ria.ru/20211021/kurgan-1755536739.html
Скульптуру кошки у вокзала в Кургане демонтировали после жалоб жителей
Скульптуру кошки у вокзала в Кургане демонтировали после жалоб жителей - РИА Новости, 21.10.2021
Скульптуру кошки у вокзала в Кургане демонтировали после жалоб жителей
Скульптуру "Кошка на чемоданах", установленную на территории привокзальной площади в Кургане, демонтировали после жалоб жителей, сообщили РИА Новости в четверг... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:11
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2021-10-21T11:22
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Скульптуру "Кошка на чемоданах", установленную на территории привокзальной площади в Кургане, демонтировали после жалоб жителей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, разместили фото скульптуры, установленной на привокзальной площади – фигура кошки, сидящей на чемоданах. Кошка оказалась с "человеческой грудью" и мордой, "как у жабы", пользователи в комментариях сравнили ее с "древнеегипетской богиней любви". Также пользователи спрашивают о том, где же "настоящие животные"."Фотозона "Кошка на чемоданах" была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Учитывая мнение жителей города, 20 октября было принято решение о ее демонтаже", - сказала собеседница агентства.Скульптура простояла в итоге всего несколько дней, добавила она.
https://ria.ru/20211009/puteshestviya-1752053852.html
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общество, курган, новости культуры
11:11 21.10.2021 (обновлено: 11:22 21.10.2021)
Скульптуру кошки у вокзала в Кургане демонтировали после жалоб жителей
Скульптуру кошки с "женской грудью" у вокзала в Кургане демонтировали после жалоб жителей