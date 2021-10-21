https://ria.ru/20211021/kuban-1755578462.html

На Кубани ограничат массовые мероприятия

На Кубани ограничат массовые мероприятия - РИА Новости, 21.10.2021

На Кубани ограничат массовые мероприятия

Проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря, допуск и участников, и зрителей будет только по QR-коду, РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:58

2021-10-21T13:58

2021-10-21T15:06

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий ограничат на Кубани с 25 октября по 1 декабря, допуск и участников, и зрителей будет только по QR-коду, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Ранее глава региона сообщил, что принято решение не вводить дополнительные выходные, нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября."Спортивные и культурные мероприятия – это всегда большое скопление людей. Мы должны контролировать ситуацию. Поэтому с 30 октября по 7 ноября ограничим проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий в регионе. С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на них возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета на портале "Госулуги",- сказал Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба администрации края.Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что такое решение позволит максимально ограничить контакты людей и снизить распространение коронавирусной инфекции в регионе.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент РФ поддержал эту инициативу и подписал соответствующий указ. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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