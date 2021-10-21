Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/krym-1755604148.html
В Крыму усилят антиковидный мониторинг отелей в дни каникул
В Крыму усилят антиковидный мониторинг отелей в дни каникул - РИА Новости, 21.10.2021
В Крыму усилят антиковидный мониторинг отелей в дни каникул
Мониторинг соблюдения антиковидных мер в крымских санаториях и отелях в период объявленных каникул будет усилен, сообщили журналистам в министерстве курортов и... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:42
2021-10-21T15:42
распространение коронавируса
севастополь
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961331_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_edf76961406ed04d949c7bc9591b4b47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Мониторинг соблюдения антиковидных мер в крымских санаториях и отелях в период объявленных каникул будет усилен, сообщили журналистам в министерстве курортов и туризма республики Крым."По поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова министерство курортов и туризма РК совместно с администрациями курортных городов серьезно усилит мониторинг соблюдения актуальных требований в средствах размещения в объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.Там отметили, что в четверг состоится расширенное рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями отелей, санаториев и пансионатов по введению дополнительных ограничений."Все объекты размещения должны усилить режим текущей дезинфекции, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования гостей, а также обеспечить термометрию на постоянной основе. Мы понимаем всю важность экономической составляющей туристической сферы и смежных отраслей для полуострова, но тем не менее настроены максимально обезопасить здоровье крымчан и наших гостей. Наша общая задача не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, и, как следствие, введения более жестких мер по противодействию новой коронавирусной инфекции", - отметил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.Он попросил крымчан и гостей полуострова соблюдать введенные ограничения в средствах размещения, общепите и, в целом, в сфере обслуживания.В 2021 году, как и в 2020 году, напомнили в ведомстве, в Крыму могут работать только объекты размещения, взявшие на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Деятельность без заполнения специальной формы является нарушением указа главы республики Крым Сергея Аксёнова "О введении режима повышенной готовности" и влечет за собой административную ответственность.Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников. В указ главы республики о режиме повышенной готовности 20 октября внесены изменения о введении дополнительных ограничительных мер. В их числе режим QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Ранее Роспотребнадзор Крыма и Севастополя обязал вакцинировать в регионах граждан определенных сфер деятельности.
https://ria.ru/20211021/qr-kod-1755570675.html
https://ria.ru/20211021/ogranicheniya-1755587049.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961331_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1b0f687d6d326d40017a3f51cfa1630b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:42 21.10.2021
 
В Крыму усилят антиковидный мониторинг отелей в дни каникул

Власти Крыма усилят антиковидный мониторинг отелей и санаториев в дни каникул

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПроверка подлинности QR-кода
Проверка подлинности QR-кода - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Мониторинг соблюдения антиковидных мер в крымских санаториях и отелях в период объявленных каникул будет усилен, сообщили журналистам в министерстве курортов и туризма республики Крым.
"По поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова министерство курортов и туризма РК совместно с администрациями курортных городов серьезно усилит мониторинг соблюдения актуальных требований в средствах размещения в объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в четверг состоится расширенное рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями отелей, санаториев и пансионатов по введению дополнительных ограничений.
"Все объекты размещения должны усилить режим текущей дезинфекции, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования гостей, а также обеспечить термометрию на постоянной основе. Мы понимаем всю важность экономической составляющей туристической сферы и смежных отраслей для полуострова, но тем не менее настроены максимально обезопасить здоровье крымчан и наших гостей. Наша общая задача не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, и, как следствие, введения более жестких мер по противодействию новой коронавирусной инфекции", - отметил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 13:22Распространение коронавируса
В Крыму будут штрафовать за нарушение режима QR-кодов
Он попросил крымчан и гостей полуострова соблюдать введенные ограничения в средствах размещения, общепите и, в целом, в сфере обслуживания.
В 2021 году, как и в 2020 году, напомнили в ведомстве, в Крыму могут работать только объекты размещения, взявшие на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Деятельность без заполнения специальной формы является нарушением указа главы республики Крым Сергея Аксёнова "О введении режима повышенной готовности" и влечет за собой административную ответственность.
Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников. В указ главы республики о режиме повышенной готовности 20 октября внесены изменения о введении дополнительных ограничительных мер. В их числе режим QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Ранее Роспотребнадзор Крыма и Севастополя обязал вакцинировать в регионах граждан определенных сфер деятельности.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 14:36Распространение коронавируса
В Крыму не исключили дополнительных ограничений по коронавирусу
 
Распространение коронавирусаСевастопольРеспублика КрымФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
02:16В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии
02:08Иммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19
02:00Пушков резко ответил на слова Столтенберга о России
01:51Названы неожиданные симптомы рака
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвыВ ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемииИммунолог рассказал, как эффективнее сделать ревакцинацию от COVID-19Пушков резко ответил на слова Столтенберга о РоссииНазваны неожиданные симптомы рака