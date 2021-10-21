В Крыму усилят антиковидный мониторинг отелей в дни каникул
Власти Крыма усилят антиковидный мониторинг отелей и санаториев в дни каникул
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Мониторинг соблюдения антиковидных мер в крымских санаториях и отелях в период объявленных каникул будет усилен, сообщили журналистам в министерстве курортов и туризма республики Крым.
"По поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова министерство курортов и туризма РК совместно с администрациями курортных городов серьезно усилит мониторинг соблюдения актуальных требований в средствах размещения в объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в четверг состоится расширенное рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями отелей, санаториев и пансионатов по введению дополнительных ограничений.
"Все объекты размещения должны усилить режим текущей дезинфекции, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования гостей, а также обеспечить термометрию на постоянной основе. Мы понимаем всю важность экономической составляющей туристической сферы и смежных отраслей для полуострова, но тем не менее настроены максимально обезопасить здоровье крымчан и наших гостей. Наша общая задача не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, и, как следствие, введения более жестких мер по противодействию новой коронавирусной инфекции", - отметил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.
Он попросил крымчан и гостей полуострова соблюдать введенные ограничения в средствах размещения, общепите и, в целом, в сфере обслуживания.
В 2021 году, как и в 2020 году, напомнили в ведомстве, в Крыму могут работать только объекты размещения, взявшие на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Деятельность без заполнения специальной формы является нарушением указа главы республики Крым Сергея Аксёнова "О введении режима повышенной готовности" и влечет за собой административную ответственность.
Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников. В указ главы республики о режиме повышенной готовности 20 октября внесены изменения о введении дополнительных ограничительных мер. В их числе режим QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Ранее Роспотребнадзор Крыма и Севастополя обязал вакцинировать в регионах граждан определенных сфер деятельности.