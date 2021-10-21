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Аксенов призвал крымчан воздержаться от выезда в другие регионы

Аксенов призвал крымчан воздержаться от выезда в другие регионы - РИА Новости, 21.10.2021

Аксенов призвал крымчан воздержаться от выезда в другие регионы

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан в предстоящие ноябрьские выходные воздержаться от массовых выездов на природу или в другие регионы. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:27

2021-10-21T09:27

2021-10-21T09:27

республика крым

сергей аксенов (политик)

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан в предстоящие ноябрьские выходные воздержаться от массовых выездов на природу или в другие регионы."Убедительно прошу с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты, и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности – они просты и хорошо известны всем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в Республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников. При этом накануне в указ главы республики о режиме повышенной готовности внесли ряд изменений и ввели дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19